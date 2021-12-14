О смерти музыканта сообщило издание Rock Cellar со ссылкой на коллег. Известие о кончине Лэсли привело к тому, что ряд его друзей и коллег-музыкантов поделились соболезнованиями в социальных сетях.

Известно, что в течение многих лет музыкант имел проблемы со здоровьем и перенес несколько операций - последняя сделала его инвалидом. Лесли предстоял очень долгий этап реабилитации. Друзья даже открыли фонды, чтобы собрать Дэвиду деньги на лечение.

"Он недавно прошел через ад, и я рада, что теперь он в мире. Он ушел, зная, как его любят. С огромной любовью к его семье и особым друзьям, которые так много отдали ему в конце. Я никогда не забуду тебя, Дэйви. Ты навсегда в моем сердце", - написала американская певица Кейт Марковиц в Facebook.

Лесли работал как вокалист с Бонни Райт, Джеймсом Тейлором, легендарной диско-группой Chic, с Аретой Франклин, Дайан Уорвик, Дасти Спрингфилд и другими. Композиции музыканта исполняли Уитни Хьюстон, Анита Бейкер, Рита Кулидж, Лютер Вандросс и так далее.

Дебютный сольный альбом выпустил в 1981 году. На ряде проектов был задействован как актер озвучки, например в мультфильме "Оливер и компания".

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