На 65-м году жизни умер известный советский, российский режиссер, художник и киносценарист анимационного кинематографа Андрей Игнатенко.

Об этом сообщили местные СМИ ссылаясь на Союз кинематографистов Российской Федерации. Многие дети и взрослые любили его мультфильмы за добрых и смешных героев.

"Он - это неотъемлемая часть нашего детства. Глубоко скорбим вместе с женой Андрея Борисовича Мариной, его родными и близкими о невосполнимой утрате", - говорится в сообщении.

Игнатенко принимал участие в создании свыше пятидесяти советских мультипликационных фильмов, а также являлся сорежиссером проекта "Незнайка на Луне" - совместно с Александром Люткевичем и Юрием Бутыриным.

С 1996 года трудился на разных российских и зарубежных студиях, в том числе Европы и Азии. Его фильмы были отмечены призами на международных кинофестивалях.

Игнатенко был создателем таких картин: "Сказка о царе Салтане", "На задней парте", "Веселая карусель", "Мартынко", "Приключения пингвиненка Лоло", "Медвежуть", 17-й и 18-й выпуски "Ну, погоди!", британский анимационный сериал про "Мистера Бина" и другие.



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