Звезда многих шоу, телеведущий и американский актер Джейсон Хитч скончался в возрасте 45 лет - он выступал против вакцинации от ковид, но в итоге вирус его и погубил.

Об этом сообщает портал TMZ. Сестра ведущего Шеннон рассказала, как его семья смогла находиться рядом с ним в реанимации больницы Флориды во вторник вечером. Родители держали его за руку до последнего вздоха.

Как рассказала женщина, Хитч не был вакцинирован. А причиной его смерти стали осложнения, вызванные заражением коронавирусом и, "возможно, какие-то другие факторы". При этом, насколько известно родным покойного, никакими болезнями он не страдал.

"Мы опечалены, узнав о кончине Джейсона Хитча, и сейчас выражаем наши искренние соболезнования его семье и друзьям", - отметили коллеги артиста.



Джейсон Хитч наиболее известен, как звезда второго сезона телешоу "Виза невесты. Виза жениха" (90 Days Fiance). "90 Days Fiance" выходит с 2014 года. Восьмой сезон шоу финишировал в апреле. Кроме того Джейсон Хитч служил в американской армии во Флориде, он был старшим лейтенантом и умелым снайпером.

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