Российский и советский актер, звезда популярного фильма "Кин-дза-дза!" Михаил Бычков скончался в Москве, в своем Доме на Дмитровском шоссе.

Об этом рассказал сын Бычкова, который накануне отмечал Новый год с родителями. Он скончался в новогоднюю ночь. Тело обнаружила супруга артиста Ольга Николаевна.

Артисту было 71 год, и ничто не предвещало такого трагического конца. 31 декабря Михаил Бычков вместе с супругой Ольгой отправился встречать Новый год к сыну, который, жил в том же доме, но в соседнем подъезде. Пропустив по бокалу шампанского под бой курантов, супруги Бычковы отправились домой.

Михаил Бычков на свое состояние не жаловался, более того, на третье января артист был записан на прием к дантисту. Однако артист так и не проснулся. Тело актера обнаружила его супруга. Согласно заключению медиков 71-летний актер скончался по естественным причинам во сне.

При жизни Бычков снялся в 50 фильмах, участвовал в 70 спектаклях, в 3 операх и 2 балетах, в том числе в известной советской кинокартине "Кин-дза-дза!".

Однако это только та творческая наработка актера, которая сохранилась. По словам сына усопшего, много упоминаний о его участии в театральных шоу сгорело в архивах Союза театральных деятелей.

Напомним, что тело популярной певицы нашли под окнами отеля, ей было всего 35 лет: детали трагического инцидента.

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