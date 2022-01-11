Актер Николас Доннелли из Грейндж-Хилл, сыгравший учителя мистера Маккензи в популярном детском сериале, скончался в возрасте 83 лет.

Об этом сообщает Dailymail. По словам его семьи, знаменитый британский актер, умер во сне на выходных и не болел. Актеру было 83 года.

«Он был для нас всем, милым, добрым, прекрасным человеком, замечательным отцом и дедушкой. Он был очень забавным, блестящим рассказчиком, отлично подражал персонажам, а также являлся душой компании. Николас обожал гостеприимство и всегда был рад тем, кто приходил к нему домой», — сообщили члены его семьи.

Николас родился в Кенсингтоне и начал свою карьеру в 1955 году. Успех Доннелли принесла роль учителя Мистера МакКензи в сериале «Грэндж Хилл». Доннелли также появился в полицейском сериале BBC Dixon Of Dock Green в роли сержанта Джонни Уиллса примерно в 200 эпизодах шоу.

Доннелли познакомился со своей женой Алрун во время своей службы в Германии в конце 1950-х годов, и пара прожила в браке более 60 лет. У них родились два сына, дочери-близнецы и пятеро внуков.

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