23 января в возрасте 70 лет скончался Ренато Чеккетто, итальянский актер кино и ТВ - причиной смерти стала ДТП, которая произошла в центре Рима.

Актер кино и озвучивания, режиссер родом из Италии скончался в больнице Сан-Камилло в Риме из-за травм, полученных после падения на скутере. Об этом сообщает издание Il Messaggero.

Известно, что Ренато Чеккетто ехал на своем скутере по трассе в центре Рима. Около 13:00 часов 14 января произошло столкновение скутера актера и автомобиля Toyota Aygo, за рулем которого находился 33-летний мужчина. От удара Ренато Чеккетто отбросило на десятки метров.

На место аварии прибыли медики, которые госпитализировали актера. Травмы оказались слишком тяжелыми. Его состояние начало ухудшаться 23 января. Сердце актера остановилось в реанимации. Представители Ренато Чеккетто работают над тем, чтобы наказать водителя Toyota Aygo, которого считают виновным в ДТП со смертельным исходом.

Ренато Чеккетто снялся во многих итальянских комедиях, но больше всего его любили за дубляж. Его голосом говорят в итальянских локализациях Шрек, Хэмм в "Истории игрушек", Мак в "Тачках", Снежный человек в "Корпорации монстров", Кливленд Браун в "Гриффинах", масса других персонажей.

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