Известная турецкая актриса Фатьма Гирик скончалась сегодня утром в реанимационном отделении частной больницы, где ее лечили. Ей было 79. Об этом сообщает Daily Sabah.
Позже стало известно, что причина смерти актрисы - полиорганная недостаточность, вызванная заражением COVID-19.
Гирик считалась одной из четырех самых знаковых актрис турецкой киноиндустрии, ее красота затмевала других. Звезда великого множества классических турецких картин, прославилась образами сильных женщин. Она обладала решительным нравом, за что была прозвана Erkek Fatma - "мальчик Фатма".
Она начала свою карьеру в возрасте 14 лет в качестве статиста в фильмах Yesilcam, а затем получила свою первую главную роль в фильме 1957 года. В ее фильмографии - порядка двухсот фильмов и сериалов, на части которых Гирик выступала как продюсер, сценарист и художник.
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Участвовала в политической жизни Турции. В 1989 году Гирик был избрана мэром района Шишли в Стамбуле от ныне несуществующей Социал-демократической популистской партии. Гирик занимала эту должность до 1994 года.
Напомним, что ушел из жизни актер культовых фильмов, которые любят во всем мире.
Как сообщала Politeka, в больнице произошла трагедия с известным музыкантом.
Также Politeka писала, что ушел из жизни певец и автор самого известного хита о любви.