Смит дебютировал на экране с ролью, получившей приз GOFTA, в научно-фантастическом фильме Киви 1985 года "Тихая Земля".

В возрасте 63 лет скончался новозеландский актер Пит Смит. Сообщается, что звезда "Властелина колец" последние семь лет боролся с болезнью почек и деменцией. Об этом сообщило издание Stuff.

Сын актера рассказал, что Пит Смит долго мучился из-за сильных болей.

"Семь лет Пит страдал из-за болезни почек. Он находился на диализе, а два года назад у него диагностировали деменцию. Мне будет очень его не хватать, но он больше не страдает", — рассказал сын актера.

Смит дебютировал на экране с ролью, получившей приз GOFTA, в научно-фантастическом фильме Киви 1985 года "Тихая Земля", в котором он изображал выжившего после таинственного апокалиптического события. Два года спустя актер получил награду за лучшую мужскую роль второго плана в новозеландском драматическом фильме "Полет Альбатроса".

Его самой известной работой стала роль орка в фильме "Властелин колец: Возвращение короля" в 2003 году. Он также снялся в нескольких телешоу: "В штатском", "Шортланд-стрит", "Гринстоун", "Матаку".

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