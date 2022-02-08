В США скончался известный соул-певец и продюсер 85-летний Сил Джонсон. Его песни использовали Канье Уэст и Jay-Z. О смерти иконы сообщает Deadline со ссылкой на заявление семьи музыканта.

«Отец, брат, дедушка, прадедушка, дядя, друг и художник — он прожил свою жизнь как певец, музыкант и предприниматель, который любил черную музыку. Он был великим и принес в мир столько хороших песен, что его память будет жить вечно. Мы разбиты...», — сообщили родственники Джонсона.



Джонсон приобрел известность в 1960-х и 1970-х годах, записывая пластинки для чикагского лейбла Twinight. В 1968 году вышел его дебютный альбом, в который вошла песня Different Strokes. Впоследствии ее использовали и сэмлировали такие артисты, как Jay-Z, Канье Уэст, Public Enemy, Wu-Tang Clan и De La Soul. Different Strokes считается одним из самых влиятельных произведений в хип-хопе.

Он пристально боролся за авторские права, в частности, в 2011-м подав в суд на Jay-Z и Уэста за то, что они использовали сэмпл из его нетленки в своей The Joy «без надлежащего разрешения». Судился он и с Майклом Джексоном, и с Cypress Hill, и другими музыкантами.

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