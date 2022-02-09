Гаскойн написал ряд успешных книг, снял несколько документальных фильмов и создал онлайн-энциклопедию HistoryWorld. А также снимался в сериалах.

Умер знаменитый актер и сценарист Бамбер Гаскойн. Он был также первым ведущим чрезвычайно популярной в Великобритании телевикторины University Challenge, выходящей с 1962 года.

Об этом сообщает Deadline.

Бамбер Гаскойн отошел на 88-м году жизни в своем доме в Ричмонде после непродолжительной болезни. Какой именно пока не уточняется.

Бамбер родился 24 января 1935 года в Лондоне. Выиграл стипендии в Итоне и Кембридже, где он читал курс английской литературы, сочинил мюзикл. Прорыв случился для Бамбера в 1962-м, когда его выбрали в качестве ведущего University Challeng. Гаскойн вел викторину на протяжении четверти века, и многие его фирменные фразочки ушли в народ, став частью повседневного лексикона британцев.

Гаскойн написал ряд успешных книг, снял несколько документальных фильмов и создал онлайн-энциклопедию HistoryWorld. А также снимался в сериале "Джонатан Крик", скетч-шоу Смита и Джонса, в череде документальных лент.

Сеть взорвалась от этой новости, многие публикуют слова соболезнования семье актера и скорбят вместе с его близкими: "Так грустно слышать о кончине Бамбера Гаскойна, он был слишком хорошим для этого жестокого мира", "Печально слышать о смерти Бамбера Гаскойна, он всегда привносил веселье и легкомыслие в шоу. Покойся с миром", "Я с грустью читаю о его смерти. Бампер один из интеллектуальных героев моей юности".

Напомним, что остановилось сердце иконы кино XX века.

Как сообщала Politeka, оборвалась жизнь участника популярного реалити-шоу Лэнса Уолдроупа.

Также Politeka писала, что актриса театра и кино Эрлена Осипович, полюбившаяся зрителям по ролям в советских фильмах умерла в день своего 85-летия.