7 февраля в возрасте 82 лет умер польский саксофонист, мультиинструменталист, композитор и аранжировщик Збигнев Намысловский.

Об этом сообщает Wyborcza. Семья артиста подтвердила печальное сообщение в социальных сетях.

"Нам очень сложно описать все, что мы чувствуем сейчас, это прежде всего огромная пустота и отчаяние. Самым честным и глубоким образом общался с миром с помощью саксофона. Он не прекращал творить, выступать и постоянно планировал участвовать в концертах. Мы убеждены, что его музыка и песни будут жить и поэтому папа всегда будет с нами", - говорится в сообщении семьи музыканта.

Збигнев Яцек Намысловский родился в 1939 году в Варшаве, c серединs 1950-х играл на фортепиано и виолончели в джазовых ансамблях. Он участвовал в первом послевоенном туре польских джазменов по Западной Европе. В 1960-х взял в руки саксофон.

Со своими проектами (Zbigniew Namyslowski Quartet, Zbigniew Namysłowski Quintet, Zbigniew Namysłowski Air Condition, Zbigniew Namysłowski The Q и т.д.), начиная с 60-х, Збигнев записал десятки альбомов, получив статус выдающегося саксофониста и пользуясь веским авторитетом в Европе.

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