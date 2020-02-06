Каждая родительская манипуляция формирует определенные психологические проблемы, в том числе — чувство вины.

Теперь взгляните на привычные ситуации вашей жизни: перед лицом страха быть виноватым (или под влиянием другого чувства) вы выполняете действия, которые требуют от вас другие?

Вот встречающиеся чаще всего ответы опрошенных на эту тему людей:

Боюсь обидеть, расстроить.

Боюсь разозлить.

Боюсь, что уволят с работы.

Из уважения к человеку.

Хочу другим принести радость.

В надежде на будущее.

Не откажи — и тебе не всегда откажут.

Неудобно отказать.

Я боюсь, что меня лишат любви и внимания.

Не будут дружить со мной.

Если и вам присущи подобные суждения, то вы и сейчас, скорее всего, автоматически воспроизводите ситуацию своего детства, только уже не с родителями, а с другими людьми. Из страха вы соглашаетесь с тем, что вам не подходит, и отказываетесь от своих ценностей.

Вина, внушаемая школой.

Формирование неуверенности через чувство вины продолжается в школе, когда ученик не удовлетворяет требования учителей. Его заставляют испытывать вину за свое поведение, внушая, что он мог бы добиться большего или что он подвел свой класс, своих родителей.

Не пытаясь добраться до корня проблемы, учитель апеллирует к чувству вины ученика. Оно приносит мало пользы обучению, зато служит эффективным средством контроля за учеником. И источником детских неврозов. Как и ранее, неуверенность подпитывается создаваемым чувством вины.

Манипуляция: "Оставлю после уроков весь класс!".

Обычно эта угроза произносится, чтобы обрушить на нарушителей дисциплины неудовольствие всего класса с надеждой повлиять на них. Тем самым учитель возлагает на учащихся ответственность за поддержание порядка и вину за его нарушение. Но это обязанность учителя и только его.

Дети не разбираются в таких тонкостях, но интуитивно чувствуют, что здесь что-то не так, и говорят: "Это нечестно!". И возмущение свое направляют на учителя, а не на своего товарища.

Расписываясь в своей неспособности призвать к порядку нарушителей, учитель одновременно теряет часть своего авторитета. Мишенью воздействия здесь является желание детей идти домой, а приманкой — беззащитность учеников перед властью учителя.

Общество и чувство вины

Общество внушает нам необходимость подчинения. Если мы делаем или говорим то, что считается неприемлемым, в нас культивируют чувство вины. Если человек нарушает правила общества, то его наказывают заключением в исправительном учреждении. В течение этого времени от него ждут осознания своей вины и раскаяния в содеянном. Чем тяжелее преступление, тем больший срок дается для этого. Ошибочность такого подхода приводит к тому, что 75% заключенных становятся рецидивистами.

Чувство вины, внушаемое общественным воспитанием, заставляет нас беспокоиться о том, как другие отнесутся к нашим поступкам. Мы настолько озабочены чужим мнением, что не можем освободиться для главного — достижения собственных целей.

Мы стремимся посоветоваться с окружающими, прежде чем сделать или сказать что-то, способное их расстроить. Вся наша жизнь управляется социально приемлемыми схемами поведения, потому что мы хотим избежать чувства вины. К несчастью, многие чаще предпочитают быть вежливыми, чем оставаться самими собой.

Александр Павлович Погиба