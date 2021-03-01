В январе на весь мир прогремели события, которые произошли в Вашингтоне. Сторонники Дональда Трампа штурмовали Капитолий, приостановив работу американского парламента. Насильственные протесты в столице США происходят довольно часто. Но еще ни разу радикально настроенные люди не переходили к нападению на государственные учреждения.

Последние выборы президента США были чрезвычайно неспокойны. Сначала сторонники Демократической партии громили магазины, что негативно повлияло на репутацию партии. А уже после выборов агрессивные сторонники Трампа дискредитировали своими действиями Республиканскую партию.

Катализатором событий 6 января стала напряженная ситуация с локдауном в США, распространение фейковых новостей и нежелание Трампа признавать результаты выборов. Возникает вполне логичный вопрос: как в Капитолий, здание, которое очень хорошо охраняют, проникло такое большое количество людей? Казалось бы, в Капитолии на постоянной основе должны находиться полиция, военные, охрана и даже снайперы. Предусмотрено, что силовики должны сдерживать толпу, настроенную на незаконные действия. Но, как мы увидели, когда протестующие проникли в здание парламента, охрана не пыталась любой ценой провести «зачистку», что могло бы трактовалось как нападение на мирное население.

Трамп не сразу согласился покинуть пост президента. До 20 января он постоянно заявлял о фальсификациях и жаловался в суды. Трамп даже обвинял своего вице-президента Майкла Пенса, что тот не имеет смелости принять жалобы депутатов Палаты представителей и отдельных политиков по поводу нарушений во время голосования.

Чем меньше у Трампа оставалось времени до завершения президентской каденции, тем активнее представители Республиканской партии открещивались от него. Никто не был заинтересован в дестабилизации ситуации в стране. Республиканцы даже использовали эфиры, чтобы публично заявить о своем несогласии с заявлениями 45-го президента США. В день инаугурации Джозефа Байдена от Трампа фактически отрекся Пенс. Бывший вице-президент, в отличие от Трампа, все-таки пошел на инаугурацию нового президента.

Оставив Белый дом, Трамп пообещал не покидать политику и проанонсировал создание новой партии. Через некоторое время, 13 февраля, Сенат США не поддержал обвинения в отношении Трампа о подстрекательстве своих сторонников к штурму Капитолия. Второй импичмент провалился благодаря позиции республиканцев: лишь семеро из них поддержали резолюцию при необходимых 2/3 голосов от всего состава Сената.

В то же время, после того, как Сенат США оправдал Трампа, экс-президент отказался создавать патриотическую партию. Такое развитие событий можно объяснить негласными договоренностями между Трампом и руководством Республиканской партии. Не исключено, что партия была нужна Трампу не столько для реализации политических амбиций, сколько для защиты от уголовных дел. Когда угроза преследования исчезла, он легко отказался от идеи создания новой партии, которая очень не нравилась политическим лидерам республиканцев, которые прекрасно понимали, что за Трампом пойдет часть их электората.

Сейчас 45-й президент США допускает, что через четыре года может еще раз побороться за возвращение в Белый дом, поскольку инаугурация провалилась и у него нет юридических препятствий. Правда, вряд ли амбициям Трампа суждено когда-нибудь стать реальностью. Поддержку Республиканской партии он потерял, а с новой партией шансы избраться президентом у него практически отсутствуют. Все-таки американские традиции строительства политических сил не позволяют говорить, что через несколько лет вновь созданная партия в США сможет на равных конкурировать с Республиканской и Демократической партиями.

Одарченко Екатерина, политтехнолог, президент Institute for democracy and development "PolitA"