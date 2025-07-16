Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что Трамп наконец-то изменил свою политику, теперь все его претензии – к россии, а кремль старается одновременно выкручиваться и угрожать, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Когда Рютте стал генсеком НАТО, я возлагал на него большие надежды. Потом, когда он стал заигрывать с Трампом, я стал его высмеивать. Но сегодня я понимаю, что это была такая игра, что Рютте решил сыграть вот так, имел право, потому что судим мы по результату, а результат вот такой: оружие поставляется через НАТО. И соорганизатором этого является, безусловно, Рютте, и инициатором в том числе. Все это время Рютте разворачивал Трампа лицом к Украине. И он нам про это говорил, что видит, как Трамп разворачивается», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

Именно во время встречи с Рютте, напоминает он, Трамп и сделал важные заявления по поводу россии, что он недоволен путиным и дает ему 50 дней для заключения мира, иначе – санкции. И в россии, отмечает эксперт, уже пошла масса реакций, в частности, Симоньян начала пугать всех ядерной бомбой, а Соловьев предложил ударить по заводам в Европе.

Дмитриев, на которого в россии возлагали надежды, рассказывает он, заявил, что ошибки и обман Байдена будут исправлены, то есть вообще сказал что-то невпопад, Медведев заявил, что россии все равно на этот театральный ультиматум, видимо, хочет, чтобы Трамп ему снова ответил, а Песков заявил, что им нужно время для анализа, и если путин решит, то прокомментирует.

«А дальше говорит, что москва ждет предложение Киева о проведении третьего раунда мирных переговоров. Нам эти ваши разговоры с историком про 1250 год не интересны. Причем не интересны ни Америке, ни НАТО, ни ЕС. Какой еще третий раунд? Снова сидеть с вашим Мединским и храпеть? Умеров уезжает послом в США, он больше не может на это время тратить. Шмыгаль у нас теперь занят передачей оружия. Кого к вам прислать? Председателя союза писателей?», - заключает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Стариков объяснил, что позиция США сейчас – не дать Украине проиграть, а россии победить.

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