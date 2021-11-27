Об этом пишет Алексей Кущ на своей странице в Facebook. Публикуем материал без комментариев и ремарок.

От справедливого общества к подчеркнуто несправедливому или кому светит звезда Галора-Зейры.

А также, при чем здесь фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Если посмотреть на динамику коэффициента Джини, который показывает уровень неравенства в общества, то, начиная с 2013-го года, данный показатель по Украине ухудщился с 24,6 до 26,3.

Здесь мы наблюдаем два противоположных по своей сути процесса.

Обычно в странах с переходной экономикой, рост благосостояния сопровождается и усилением неравенства.

В кризис наоборот - ситуация с имущественным цензом выравнивается.

В Украине произошла уникальная ситуация - неравенство усилилось на фоне экономического кризиса 2014-2015.

Это и есть реальный результат социально-экономических трансформаций последних семи лет.

Если убрать звучащий со всех сторон пафос, то Украина стала беднее, а неравенство - глубже.

По данным госстата, лишь 3-4% населения страны обладают

средним подушевым эквивалентном общих доходов на уровне 12 тыс. грн. в месяц и выше.

Происходит переход от условно справедливого общества к подчеркнуто несправедливому.

Несколько лет назад главный экономист ЕБРР Сергей Гуриев презентовал исследование по проблемам неравенства

График, показанный им относительно роста доходов населения с 1989-го года показывает, что у нас так и не сформировалась устойчивая и, главное, многочисленная, социальная группа населения, уровень благосостояния которой существенно вырос бы с момента "движения к рынку".

Проблема неравенства - это родовая травма капитализма, неизжитая до сих пор.

Например, в тематическом докладе WID.world, (лаборатория неравенства) было сказано, что: ".. в 2016 г. в США на верхний центиль (1% населения) приходилось 20% национального дохода, хотя в 1980 г. - 11%.

В 2016 г.на нижние 50% приходилось 13% национального дохода, хотя в 1980 г. это соотношение было кардинально иным - более 20%".

То есть в США 50% населения потеряли в удельном весе 7-8% национального дохода, в то время как 1% самых богатых приобрел себе еще 9% доходов страны, отобрав их как у среднего класса, так и у самых бедных.

Кстати, в этой модели средний класс перестает быть союзником государства и санитарным буфером между богатыми и бедными, психологически солидаризируясь с последними.

У нас тем более нет этого "саниатрного буфера" и политические "элиты" вплотную соприкасаются с остальной частью населения, как подземный фешенебельный торговый центр "Глобус" в Киеве - с "убитым" подземным переходом, прозванным киевлянами "трубой".

Зато у нас есть слой социальной "глины" в виде "новой шляхты", отделяющей "элиты" от народа.

Сегодня можно поспорить с классиком о том, что "империализм - это высшая стадия капитализма".

На примере США видно, что высшей стадией на данный момент оказался финансовый капитализм.

Это то, о чем примерно говорит "экономист-пророк" Нуриель Рубини: миру придется выбирать, что для него важнее - спасение финансового пузыря на фоне безработицы, или реальный сектор экономики и крах дисфункциональной финансовой системы.

В свое время, экономисты Галор и Зейра создали первую модель, показывающую как неравенство влияет на макроэкономику.

Их исследование вошло в список наиболее перспективных.

Украина согласно их модели - это экономика, которая нашла точку устойчивого равновесия с низким уровнем доходов и слабым качеством образования, на фоне неравного доступа различных социальных групп к капиталу.

Ухудшение коэффициента Джини, согласно модели Галора-Зейры привело к падению доходов основной части населения (75% с начальным базовым доходом) примерно на 10%.

И это только вклад в "копилку" снижения наших доходов трансформации социально-экономической структуры общества и системы распределения валовых доходов.

А теперь перейдем к фонду гарантирования вкладов физических лиц.

По его данным, из 629 млрд. средств населения в банках, 98% вкладчиков принадлежат депозиты до 200 тыс. грн. на сумму 242 млрд. То есть всего 38% от общего объема.

А 2% вкладчиков принадлежат вклады свыше 200 тыс. грн. на сумму 387 млрд. или 62% от объема.

Я думаю, эту пропорцию можно экстраполировать на общую структуру общества: 2% населения у нас владеют примерно 70% всех экономических активов.

При этом, 2% всегда смогут более эффективно скоординировать свою социальную стратегию по удержанию доминирования, чем оставшиеся 98%.

То есть, 98% населения для преодоления социальной инертности необходимо иметь доминирование в доходах, а этого нет, "смотри пункт первый".

На фоне этого, предложения о росте суммы гарантирования вкладов до 500 тыс. грн. и выше (при потенциальном банкротстве фонда даже на уровне нынешних 200 тыс. грн.), звучат издевательски.

В общем, для изменения нынешней ситуации к лучшему, обществу нужно богатеть и консолидироваться, но как это сделать в условиях низкого стартового уровня доходов, слабого качества образования и отсутствия доступа к капиталу - большой вопрос.

Ответы, разумеется есть, но у нас законодательно запрещено их озвучивать...

И это действительно ужасающая картина - страна, которая могла бы быть если и не в авангарде нового мирового дискурса, то уж точно не в арьергарде, добровольно отдает свой потенциал в угоду внешним консультантам.

Так бывает, когда судьбу страны решает не ее потенциал, а уровень субъектности власти.

Гримаса истории:

уничтожить универсальное образование в Украине, чтобы через 5-10 лет этот формат появился на Западе;

уничтожить мобилизационную медицину, чтобы о ней начали говорить в США;

встать на путь токсичного искривления уровня неравенства, имея в прежние годы наиболее адекватную социальную структуру в мире.

С упорством, достойным иного применения, усиливать социальную пропасть и девальвировать свой экономический потенциал....