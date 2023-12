Еще не так давно – «ни цента», а уже сегодня – «главный приоритет» США. Life is full of the unexpected, а в политике этих неожиданностей, как правило, намного больше.

Нынешний спикер Палаты представителей США Майк Джонсон в Сарасоте (Флорида) на днях назвал помощь Украине «главным приоритетом» своей страны. Он «уверен и оптимистичен», что Конгресс сможет выделить до Рождества пакеты помощи Израилю и Украине. Правда, при условии, что члены Палаты смогут привязать это к вопросу безопасности американской границы. И, тем не менее, риторика его, как это видно, стала иной.

Хотел бы сказать пару слов о нашем бывшем спикере Маккарти. Мне тяжело говорить о Кевине абсолютно объективно, поскольку я лично и довольно хорошо его знаю не один десяток лет. Он – мой старый близкий знакомый. Да, это первый раз в истории США, когда сняли спикера Конгресса. То, что такое произошло, это, конечно же, обидно и стыдно. И, возможно, не правильно. Контраргумент здесь – демократия работает. Не всегда работает правильно и красиво, но она у нас работает. На то она и демократия. В странах, где ее нет, все предсказуемо и на поверхности. Там все заранее организовано. В демократиях же все может случиться.

Кевин Маккарти у нас довольно известный, собирал много денег для Республиканской партии и делал это очень эффективно. Он умел общаться с бывшим президентом Трампом, но не навесил на себя наклейку «трампист». Он – хороший политик, умеет комуницировать с разными политическими игроками. И, в принципе, ничего такого уж плохого он не сделал, за что его можно было снимать с должности. За то короткое время, пока он был спикером, Кевин был довольно эффективным.

Но, хотел бы больше поговорить о нынешнем спикере Джонсоне и его роли. Я его тоже знаю, правда, не так хорошо, как Маккарти. Я знаю очень консервативные организации в США, где нынешний спикер пользуется большим авторитетом. Такие организации несут в себе, так сказать, некий религиозный душок. Какие-то больше, какие-то меньше. Но, религиозная тема там далеко не на последних местах.

Спикер Джонсон, насколько я знаю, очень глубоко религиозен. Очень глубоко. Это человек, который открыто и целеустремленно преследовал, возводя это в ранг криминала, гомосексуализм, аборты и тому подобное. Правду сказать, это взгляды, которые уже не совпадают с мировоззрением сегодняшнего общества, даже если ты и идейный консерватор. Это уже больше похоже на экстремизм, я бы так сказал. Любой же экстремизм прикрывает какие-то другие вопросы… Джонсон – человек, который представляет маленькую группу внутри очень консервативного движения.

Я не до конца понимаю, по какой причине именно Джонсон подошел на роль спикера Палаты представителей. До голосования там фигурировали и другие кандидатуры. Но, видимо, он многим понравился. Иначе его бы не выбрали. Есть мнение, что он и предсказуем, и способен найти общий язык с разными политическими направлениями. Поскольку, если бы он четко вел ту позицию, благодаря которой он известен в США, то я не вижу, каким путем бы его выбрали спикером республиканцы. Республиканцы – категорически не такие. Какая-то их часть – возможно, но у нас никто из республиканцев не скажет, что, например, гомосексуализм должен стать криминалом или что аборты должны быть запрещены при любой ситуации, вводя это в уголовную сферу с точки зрения ответственности. Так могло быть в 60-е годы прошлого века, но сейчас это уже не своевременно. В США есть большие группы гомосексуальных людей, которые поддерживают республиканцев. Нет, они не ходят по улицам в яркой вычурной одежде, а просто такими являются внутри. Многие из них миллионеры или миллиардеры, многие занимают высокие посты. Они нормально выглядят и не ведут себя как-то карикатурно. Это – сугубо их личная жизнь.

О роли спикера Конгресса и что от него зависит. У нас спикеры не имеют той силы, которую имеют главы парламентов в других странах, например, как в той же Украине. У вас спикер может поставить законопроект на рассмотрение, а может не поставить... Часто это, как мы здесь слышали, зависит от того, кто именно автор проекта закона, из какой он партии и так далее. В США спикеры представляют Палату и вовлечены в сбор денег для своей партии. Все равно их роль больше символическая. Но, тем не менее, это важная роль, поскольку они заведуют и направлениями, и приоритетами, и презентуют Палату на официальных уровнях. Аналогично роли президента в администрации, у них такая же роль в Конгрессе. Правда, когда президент приходит в Белый дом, то он берет к себе в администрацию исключительно своих людей. Спикер же является спикером и для республиканцев, и для демократов. И демократы конкретно против спикера-республиканца. У него нет возможности стать главой Палаты, а потом, к примеру, куда-то деть всех демократов, как это может сделать президент, взяв к себе в администрацию только своих. В Конгрессе спикер испытывает постоянное напряжение, поскольку представители не его партии очень сильно давят на него по тем или иным вопросам уже в процессе работы.

Насколько существенно именно от позиции спикера зависит, будут ли дальше выделяться ресурсы Украине? Я знаю, что Джонсон публично был всегда круто против финансовой поддержки Украины. У него позиция ближе к Трампу, протекционистская. Если Маккарти, на мой взгляд, был более сбалансированным и его принцип был – ответственность, системность и протокол, то у Джонсона взгляд философский, мол, «нам не нужны войны в других странах, а нужно усиление морального хребта США, укрепление ценностей семьи» и так далее. Но, тут такая себе балансировка. Думаю, демократы из-за такого взгляда будут еще больше давить, чтобы ресурсы Украине продолжали выделяться.

Кончено, тема мигрантов, беженцев, безопасность в этой связи границ США – это важно. Но, ставить на одну ступеньку это и то, что россия нагло напала на мирную Украину – крайне не правильно и не логично. У нас это понимают. Это – абсолютно разные вопросы. Тема мигрантов – это больше даже не федеральная проблема, а проблема конкретных штатов. Для штатов, которые на границе с Мексикой, это – важный вопрос, в то время как другие штаты это вообще не касается. С другой стороны, у США близкие отношения с Мексикой, несмотря на то, что это конкретная нарко-страна. Много факторов, которые тяжело сопоставить.

Относительно Украины. Какой бы Джонсон не был протекционист, такие все равно у нас считают, что россия – враг. Все очень антироссийски настроены. Если говорить об Израиле в этой же связи, то настроены у нас очень произраильски. Да, у таких, как спикер, все ответы для них – в Библии. Просто нужно понять их мир. Они все видят через Библию. Опять же, если посмотреть на историю нынешнего спикера Джонсона (не очень хочу его критиковать, ведь он еще ничего сверхзначимого не сделал), но для него Библия – важнее Конституции, важнее светских законов. Он, конечно же, может это отрицать, но нужно посмотреть на него, его семью, его поведение и на то, что и как он говорил.

С другой стороны, правильные мне задают вопросы журналисты, что в заповедях Христа именно же и прописано: «Не убивай», «Не кради», «Не желай дома ближнего твоего». В контексте агрессии русских эти моменты очень актуальны. Поэтому, думаю, все это сработает тогда, когда у нас закончится временный бюджет или когда Конгресс подойдет к рассмотрению вопроса помощи Украине. Майк Джонсон, думаю, в какой-то степени будет поддаваться влиянию тех, кто его избрал. В отличие от человека, который был бы полностью сформирован и был бы ведущим, а не ведомым.

Джонсон – человек, которого никто особо не знал. Он – неплохой политик, не старый, но известен широко только в ультраконсервативных кругах. Он просто обязан будет считаться с теми, кто его избрал на должность спикера. Будет считаться с теми, кто его поддерживает. В отличие от полностью сформированного опытного политика, который больше бы вел за собою тех, кто за ним и рядом с ним, Джонсон вынужден будет прислушиваться к тем, кто его избрал.

Думаю, что какое-то время – год, два, три – нынешний спикер будет больше именно представителем интересов членов Конгресса, нежели ведущим за собою. Он, конечно, будет иметь свое мнение, но он – продукт крайне замкнутого мира. Предполагаю и очень надеюсь, что он меня удивит и будет дальше удивлять только в позитивном смысле.

Юрий Ванетик, адвокат, политический стратег и член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США)