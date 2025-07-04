Политический консультант Юрий Ванетик оценил, как изменилось отношение США к Украине, к агрессии россии после прихода к власти Трампа и как эта администрация видит окончание войны, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойком».

«Оно (ред. - отношение) изменилось сильно. Во-первых, началась системная критика администрации в Украине. Но это не критика как к врагу. Это критика в том, что смотрят со стороны ответственности, со стороны не идеалов, не идеологии, а со стороны, что более правильно, что произошло, как можно было это остановить, как можно было что-то поменять. То есть такой подход поменялся», - отмечает Юрий Ванетик.

То есть, утверждает гость программы, администрация Трампа системно хочет ответственности, а также хочет отделить себя от демократов, которые монолитно смотрели на вещи в плане идеалов, поэтому такого подхода сейчас уже не будет.

«Но отношение к Украине до сих пор очень хорошее, ее до сих пор уважают как державу, которая защищает свою демократию и суверенность, которые она заслужила. И до сих пор российская федерация воспринимается в администрации Трампа как агрессор. Но сейчас это перешло уже в русло того, что, возможно, какие-то вещи были сделаны неправильно, они хотят отчетность по поводу помощи – и финансовой, и с военным оборудованием», - объясняет Юрий Ванетик.

Кроме того, добавляет эксперт, администрация Трампа действительно хочет остановить войну, чтобы она хотя бы перешла в замороженный конфликт, тем не менее пока это у США не получается, поэтому возникает раздражение. В то же время, подчеркивает он, в Белом доме понимают, что США уже очень много инвестировали в российско-украинскую войну и в финансовом плане, и в политическом, так что они от конфликта не отойдут, но продвигают уже другой взгляд.

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