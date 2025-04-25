Военнослужащие и политические эксперты Александр Мусиенко и Тарас Березовец рассказали, действительно ли на войне атеистов нет и как живут украинцы в духовной российской оккупации, сообщает Politeka.

Об этом они рассказали в подкасте «После войны».

По словам Тараса Березовца, на войне действительно нет атеистов, это истинная правда, ведь когда люди прошли через боевой стресс, ничто так быстро не разлетается, как религиозная литература. В то же время, отмечает он, есть другая проблема – ситуация с церковью на оккупированных территориях.

«Все приходы украинской церкви были закрыты в Крыму, они были закрыты полностью на Донбассе, и сейчас они закрыты уже на новых оккупированных территориях в Херсонской, Запорожской областях. Отец Климент был последним священником, представлявшим киевскую церковь в Крыму. Он был обвинен и арестован. Все было разгромлено, а верующих разогнали. И вот вопрос о том, что будет с верой людей в оккупации, в частности, в духовной?», - рассказывает Тарас Березовец.

По мнению Александра Мусиенко, самое важное в вере то, что ты можешь ее пронести с собой через любые условия, и важно благодарить Бога, даже если не все хорошо, потому что, когда мы говорим об оккупации, здесь хорошо, что ты вообще жив. С другой стороны, рассуждает эксперт, понятно, что сложно сохранять веру, когда на тебя оказывают психологическое давление, насилие, когда все запрещено, но, если Бог внутри тебя, будет легче.

«Ты не можешь пойти в свою церковь, поэтому она либо закрыта, либо там нет священника, а в московскую не хочешь, потому что это оплот сатанизма, а не христианства. И потому, что происходит, ты не знаешь, каким оно будет в будущем, возможно, никаким, возможно, оно так и останется в том болоте. Но есть слова из Писания: «Где двое или трое соберутся во имя Мое, там и Я среди них!», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Дубина заявил, что Украина все время полномасштабной войны не использовала все свои мощности по производству оружия.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко объяснил, почему позиции США и Украины по мирному урегулированию снова разошлись.





