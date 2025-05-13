Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что изменится в мобилизации в мае, в частности, по поводу проведения порядка призыва и продления отсрочек, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Постановлением Кабмина от 6 мая 2025 №519 внесены изменения в порядок проведения призыва. Если военнообязанному или резервисту вручена повестка, сведения об этом будут вносить теперь в реестр «Оберег». То есть вся информация теперь и о вручении повестки, в частности, будет в «Обереге». Но это касается только повесток, оформленных на бланке. Какой-то там будет бланк. И это не касается тех повесток, которые сформированы с помощью реестра», – рассказывает Екатерина Котенкова.

Почему это не касается всех повесток, отмечает журналистка, неизвестно. Также, добавляет она, эти изменения не предоставляют ТЦК никаких новых полномочий, речь идет только о внесении сведения о повестке в «Оберег», то есть ничего кардинального.

«Но очень серьезное изменение относительно того, что больше автоматического продления отсрочек не будет. Звучит страшно, но есть очень много «но». Те отсрочки, которые оформляются через «Резерв+», с каждым разом продления срока общей мобилизации будут сами продолжаться. Собственно, как есть и сейчас», - отмечает Екатерина Котенкова.

Второй момент, продолжает она, касается отсрочек, оформленных по решению комиссии, их нужно будет продолжать. По словам журналистки, судя по тому, что написано, те же документы подавать не надо, отсрочку будет продолжать именно ТЦК, а не комиссия, и весь процесс будет заключаться во внесении в реестр информации о новой дате окончания отсрочки. Однако, отмечает она, непонятно, нужно ли инициировать такое продолжение отсрочки или ТЦК делает все сам без отдельного обращения.

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