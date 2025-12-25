Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив, що росіяни розуміють переговори не як спосіб досягти миру, а як спосіб досягти того, що вони намагаються завоювати і у них не виходить, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як розповідає експерт, згідно з опитуванням «Левада-Центру», частка росіян, які підтримують продовження військових дій в Україні, досягла мінімуму – 25%, а серед молоді взагалі 10%. Проте, констатує він, за вікном так само звучить сигнал повітряної тривоги, і так само лунають вибухи. Вся справа в тому, пояснює експерт, що війну підтримують 10% росіян лише за опитуваннями, а фактично вся країна у повітряній тривозі.

«росіяни можуть нескінченно розповідати, що за опитуваннями всі вони проти війни, але ми дивимося на факти. А факти у тому, що світла у нас немає. Факти у тому, що наші атомні станції зменшили потужність після російських ударів. Факти у тому, що половина України зазнала ракетних обстрілів. Факти у тому, що скрізь є вбиті, поранені, зокрема маленькі діти. Це є факти. А це опитування», – наголошує Михайло Шейтельман.

Також, зазначає експерт, не треба думати, що, за опитуванням «Левада-Центру», 25% за війну, а решта – за мир, ні, 66% росіян виступають за переговори, тобто щоб у ході переговорів отримати те, що не вдалося завоювати. І, звісно, констатує він, у цьому опитуванні не було пункту про мир – виведення російських військ з окупованих територій, виплату Україні репарацій та видачу всіх військових злочинців.

«росіяни прирівнюють слово «переговори» до слова «мир», до слів «проти війни». Неправда. Це брехня. Антонім до слова «війна» – це слово «мир», а не слово «переговори». Антонім до слова «війна» – це слово «мир». А мир буває лише у рамках міжнародного права. Інакше немає ніякого миру. Мир – це виведення всіх російських військ з України, кожного квадратного сантиметра української території, Криму, Донбасу, звідки завгодно. Ось це називається миром», – підсумовує Михайло Шейтельман.

