Політолог Віталій Кулик пояснив, що мирні переговори не принесуть Україні справжнього миру, адже навіть Мінські домовленості подавались як режим припинення вогню, хоча обстріли були щодня, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на каналі «7 кроків».

«Це ж переговори не про Україну. Так, там є великі гравці, які визначають свою суб'єктність, своє місце у новому світовому порядку. Там є проявлені гравці, як США і ЄС із Британією. Є непроявлені, як, скажімо, Китай. Він ніби поряд, але не бере безпосередньо участь у цих переговорах, у цьому кейсі. Але до них їздять, з ними радяться, у них запитують думку, на них намагаються тиснути. Китай опосередковано теж бере участь в цих мирних переговорах. Тому це переговори не про Україну, а про новий світовий порядок», – підкреслює Віталій Кулик.

За словами експерта, якщо ж думати, чи принесуть ці переговори у результаті мир Україні, то тут усі 50 відтінків сірого. Тобто, пояснює він, це переговори можуть принести нам зниження інтенсивності бойових дій, але на певний період, можуть принести нам мирну угоду, але це буде черговий Будапештський меморандум.

Також, зазначає експерт, ці переговори можуть визначити місце України у європейській архітектурі безпеки, тобто ми будемо вмонтовані в цю систему безпеки як складова частина ВПК, ми побачимо можливість, принаймні перспективу формування спільної військової потуги європейських країн НАТО з Україною, розгортання спільних ланцюгів виробництва певних озброєнь із європейцями.

«Нагадаю, що, коли ми підписали мінські папери, нам було озвучено, що ми отримали режим припинення вогню. Ми займалися верифікацією цього режиму припинення вогню. Я працював у Луганській області як радник керівника військової адміністрації. Ми фіксували кожен день. У нас не було з початку 2017 року жодного дня без обстрілів. І це нам продавали як режим припинення вогню. А зараз буде ситуація набагато складніша щодо верифікації обстрілів, забезпечення демілітаризованої зони, якщо вона виникне раптом. Тобто навряд ці переговори нам принесуть мир у цьому розумінні. Я завжди залишаю 1% на диво, але навряд чи це відбудеться. А от сам процес буде відбуватися, і в цьому процесі буде, можливо, ситуація ні миру, ні війни», – підсумовує Віталій Кулик.

