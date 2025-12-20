Експерти не виключають, що дефіцит продуктів у Дніпропетровській області може посилитися.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області може торкнутися одного з найзатребуваніших товарів споживчого кошика вже найближчим часом, передає Politeka.

Про це повідомляють галузеві експерти.

Йдеться про хліб та продукцію з житнього борошна. Ситуація на ринку залишається напруженою через поєднання виробничих і сировинних факторів, які впливають на стабільність постачання.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук прогнозує, що до кінця 2025 року вартість хлібобулочних виробів може зрости приблизно на 5%. За його словами, ключову роль відіграють витрати на електроенергію та обмежена доступність жита.

Пекарські підприємства дедалі частіше використовують резервні джерела живлення через перебої в енергосистемі. Генератори значно підвищують собівартість випікання, що безпосередньо відображається на цінниках у магазинах.

Фахівці звертають увагу: частка зерна у фінальній вартості хліба становить близько чверті. Основне навантаження формують логістика, утримання обладнання та нестача працівників, яка стала хронічною проблемою галузі.

Окремим ризиком залишається ситуація з житом. Аналітики зазначають, що нестача цієї культури відчувається ще до старту жнив, а погодна нестабільність ускладнює точні прогнози на наступний сезон.

У підсумку експерти не виключають, що дефіцит продуктів у Дніпропетровській області може посилитися, якщо виробники не отримають стабільних умов для роботи, а споживачі — доступної пропозиції базових харчів.

У найближчі місяці ситуація залежатиме від енергетичної стабільності, перебігу жнив та можливостей виробників швидко адаптуватися до нових умов

