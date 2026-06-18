Лідер громадського руху «Рідна країна» Микола Томенко пояснив, що ціль саміту G7 – повернути Трампа до допомоги Україні і протидії росії, але президент США далі веде хибну риторику, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на своєму каналі.

«США на певний період відійшли від умовно союзницької позиції. Були домовленості, про які ми теоретично знаємо, про так званий дух Анкоріджа, потім був Іран, були інші проблеми. Була офіційна заява, що Україна – це не пріоритет США, хай вони самі там розбираються. Фактично це (ред. – саміт G7) повернення США у сім'ю цивілізованих народів», – пояснює Микола Томенко.

За словами експерта, саміт G7 – це не про проривні речі, а про намагання європейських лідерів переконати Трампа повернутися до спільної санкційної політики, а також не продовжувати винятки із санкцій США проти російської нафти. Тобто, констатує він, цей саміт – це про повернення відносно старого формату діяльності, повернення США в українську тематику.

«Але, на жаль, риторика президента США залишається незмінною: вони не хочуть вони закінчити війну, треба десь посередині… Тобто у риториці Трампа все одно немає агресора, немає жертви, нема правильних і неправильних, зберігається лише те, що треба якось це (ред. – війну) завершувати. Розумієте? На жаль, така риторика, на мою думку, не просто цинічна і антицивілізаційна, вона хибна», – констатує Микола Томенко.

До того ж, додає експерт, останні події продемонстрували, що після телефонних розмов Трампа з путіним росія знову і знову влаштовує нам масоване бомбардування, а цього разу ціллю були навіть об’єкти культури у Києві.

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