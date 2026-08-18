Українцям варто бути готовими до планових графіків відключення світла у Харківській області на 19 серпня.

Графіки відключення світла на 19 серпня введено за багатьма адресами у Харківській області, повідомляє видання Politeka.net.

Мешканцям населених пунктів, яких стосуватимуться планові графіки відключення світла у Харківській області на 19 серпня, варто врахувати зазначені часові проміжки під час планування дня. Особливо важливо завчасно зарядити необхідні пристрої та подбати про альтернативні джерела освітлення на період відсутності електроенергії.

У селі Смородське додаткові обмеження електропостачання діятимуть з 09:00 до 16:00. Без світла протягом семи годин можуть залишитися такі адреси:

Вільшанська — 13Б, 52, сад. буд.52

Вербна — 1, 22, 5

Виноградна — 7

Слободская — 2/5, 22, 24, 30

Сучасна — 6, 7, 8

Тельмана — 17, 20

Червнева — 16, 7, дч.17, сад.діл.14

Тельмана, пров. — 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, сад.діл.65

сад.тов. Ветеран 1-го КМК — 28, 44, 53, 54

сад.тов. Смородске-2 — сад. буд.28

сад.тов. Смородське-1 — 29, 30, 4, сад. буд.12, сад. буд.26, сад.діл.22, сад.діл.6

У Люботині електроенергію за окремими адресами планують відключати з 09:00 до 16:09. Тимчасові обмеження триватимуть близько семи годин та стосуватимуться таких адрес:

Полтавський Шлях — 92, 94А, 96, 98А; 1, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 105А, 106, 107, 108, 109, 11, 110/1, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 119, 12, 121, 123, 123Б, 125, 127, 129, 13, 131, 133, 139, 14, 15, 15А, 16, 16А/2А, 17, 18, 18/1, 19, 19А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 2А, 2Б, 3, 30, 31, 31А, 32, 33А, 34, 35А, 36, 38А/1, 4, 5, 52, 52А, 54, 56, 56А, 57/2, 58, 5А, 60, 61, 62/1, 62А, 63, 64А, 65, 65/1, 66А, 67, 69, 69А, 7, 71, 72А, 72А кв.7, 72А кв.7а, 72Г, 73, 74, 74А, 75, 76, 79, 79А, 79Б, 80/1, 80А, 81, 81А, 82/2, 83, 84/1, 85, 85А, 86, 87, 87/1, 89/2, 9, 90, 91, 92, 93/1, 94, 94А, 96, 97, 98А, 99, ДАЧА, дч.1БН

Василя Масловича — 1, 10, 12, 3, 4, 5, 7, 9

Івана Багалія, пров. — 1, 1А, 4, 6, 8

Південний, пров. — 1/6, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Ярослава Мудрого, пров. — 1, 2/8, 3, 4, 5, 6, 7/15

Водянська

Лесі Українки — 1, 10, 14, 16, 35, 3А, 4, 5/36, 68, 7, 73, 76, 9, 9А, СТ ЯГОДКА, дч.1БН

Магістральна — 1, 10/1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 3, 32, 34, 35, 36, 37, 4, 48, 5, 5А, 6, 7, 8, 8/2, 81, 9, 9А,

Харківська — 100, 17, 17/20, 19А, 20, 21/20, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29А, 30, 31, 32, 33, 34/8, 36, 38, 40, 42, 42А, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62,

в-д Вільшанський — 1, 11, 2, 3, 5, 5А, 6

в-д Василя Стуса — 1, 13

в-д Врожаю — 1, 12, 13, 14, 2, 3, 32, 4, 85,

в-д Кобзаря — 2, 3, 4, 8

в-д Колодежный — 3А

в-д Кузьми Скрябіна — 6

в-д Лісний — 3, 3/А

в-д Свободний — 3, 4

в-д Смородський — 1, 14, 16, 35, 9

в-д Східний — 10, 11, 2, 3, 4, 5

Історична — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18А, 18Б, 20, 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 7А, 8, 8А, 9, 9А, С/Т КРИНИЧНОЕ кв.26, дч.1БН

Вільшанська — 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 36, 4, 40, 42, 44, 44А, 46, 5, 7, 8, 9

Вадима Соколова — 19, 42, дч.1БН

Василя Стуса — 10, 15, 2, 2/95, 3, 4, 4/6, 8, 9

Вербна — 11, 15, 2, 2А, 3, 32, 4, 7, 9

Виноградна — 10, 11А, 14, 16, 18, 1А, 1В, 2, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 4, 5, 6, 8, 9

Гаевский — 1, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 3, 31, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 5, 53, 8

Гетьманська — 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2/78, 20, 20А, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36Б, 37, 39, 4, 40, 5, 6, 7, 7А, 8, 9

Глибока — 14

Дібровна — 9, дч.1БН

Козарівська — 2А

Козацька — 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16А, 17, 19, 2/10, 20, 21, 22, 26, 28, 3, 30, 4, 4А, 5, 6, 7, 8

Кузьми Скрябіна — 10, 10А, 11, 12А, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 21, 21А, 22, 24, 24А, 26, 3, 4, 5/19, 8, 9

Остапа Бутенка — 10, 11, 12, 14, 16/27, 17, 18, 19, 20, 21, 22/1, 23, 27, 29А, 31, 7/2, 8, 9

Парковий Схил — 86

Почвовед — 0, 1, 1/1, 122, 123, 139, 154, 157, 2, 253, 53, 76, ДАЧА, дч.1БН

Симеренка — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 164, 17, 18, 19, 2, 2/1, 21, 23, 23А, 282, 3, 4, 42, 5, 6, 60, 62, 69, 7, 8, 81, 9,

Слобідська — 26

Слобожанська — 216А, дч.1БН

Східна — 1, 11, 12, 13, 139В, 14, 14/2, 14А, 15/1, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 260А, 27, 28, 28А, 29, 2Б, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 4, 40/2, 41, 42, 45, 46, 46, 49, 5, 50, 56, 58, 5А, 6, 7, 77, 7А, 8, 9,

Трудова — 1, 10, 10А, 11, 12, 13, 14/7, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 2, 2/6, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26Б кв.1, 26Б кв.2, 26Б кв.3, 26Б кв.4, 26Б кв.5, 26Б кв.6, 27, 28, 29, 2А, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 6, 7, 8, 9,

Учнівська — 1, 2, 3, 4, 5, 6

Юрія Бардакова — 13, 23, 5, 6

м-н Вознесенський — 11, 1 ДАЧА, 34, 7

Андрія Глущенка, пров. — 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Артельний, пров. — 2, 3

Бориса Патона, пров. — 1, 10, 11, 14, 2, 22, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, дч.1БН

Вільшанський, пров. — 1, 3

Василя Стуса, пров. — 3/6

Гетьманський, пров. — 1, 2, 3, 5

Глибокий, пров. — 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1А, 20А, 5, 7, дч.1БН

Кобзарський, пров. — 1, 11, 12, 13, 19, 2, 20, 21, 24, 27, 4, 5, 7, 8, 80 ДАЧА, 9

Козарівський, пров. — 2

Козацький, пров. — 2, 2А, 3, 3А, 4, 6А, 6Б, 8

Лісний, пров. — 1, 2, 2/1, 3, 4

Південний, пров. — 1/6, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Романа Іващенка, пров. — 11/9

Східний, пров. — 1, 1/24, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 2/22, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28/35, 29, 3, 31, 33, 39, 4, 42, 4А, 5, 50, 54, 59, 6, 7, 8, 82, 9,

Учнівський, пров. — 1

Харківський, пров. — 1, 10, 16, 16А, 18, 1А, 2/10, 3, 3А, 4, 5, 7, 7А, 8, 8А

Ярослава Мудрого, пров. — 1, 2/8, 3, 4, 5, 6, 7/15

Гетьманський, туп. — 2

Машинобудівельник, уз-з — 16, 64.

Джерело: Люботинська міська територіальна громада

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