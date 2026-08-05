Лідер громадського руху «Рідна країна» Микола Томенко заявив, що у нас немає іншого механізму примусити росію до миру, окрім як перенесення війни на її територію, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на своєму каналі.

«Ми довго думали, слухали американців, європейців, які нас заспокоювали, і ми фактично не чіпали росію, а тепер перенесли війну на територію росії. Я вважаю, що це правильно, інших методів, наприклад, санкційного тиску, не вистачило для того, щоб вийти на переговорний процес. Тому ми мусимо застосовувати цей фактор», – стверджує Микола Томенко.

За його словами, удари по росії не стільки навіть проти путіна спрямований, тому що це маніяк, який радіє, сміється і вважає, що війна – це спосіб життя. До речі, зазначає політик, треба максимально доносити це всім у світі, що Україна хоче миру, але, поки живе путін, буде війна, що він хоче воювати.

«Але от незадоволення російського суспільства. Пушкін, який любив царів і дуже їх захищав, знав ментальність російського народу, тому написав у «Капітанській дочці», що росіяни, коли їх уже довести, виходять на бунт, і бунт цей безжальний. Значить, бунт треба такий, щоб не щадили нікого. От я мрію про такий бунт у росії. І цей бунт у росії можливий не через розум, а тільки через шлунок – це нема бензину, нема продуктів, ціни піднімаються. Тільки такий механізм може спонукати цей суспільний спротив», – пояснює Микола Томенко.

І, звісно, констатує політик, ці удари спрямовані проти російських бізнес-еліт, позиція Сил оборони полягає у тому, що потрібно максимально атакувати великий російський бізнес. Без влади, констатує він, у росії не збудувати великий бізнес, тому важливо, щоб ці люди, втрачаючи мільйони, спонукали до переговорного процесу, іншого шляху у нас немає, тільки примус до миру.

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