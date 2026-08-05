Про це він розповів на своєму каналі.
«Ми довго думали, слухали американців, європейців, які нас заспокоювали, і ми фактично не чіпали росію, а тепер перенесли війну на територію росії. Я вважаю, що це правильно, інших методів, наприклад, санкційного тиску, не вистачило для того, щоб вийти на переговорний процес. Тому ми мусимо застосовувати цей фактор», – стверджує Микола Томенко.
За його словами, удари по росії не стільки навіть проти путіна спрямований, тому що це маніяк, який радіє, сміється і вважає, що війна – це спосіб життя. До речі, зазначає політик, треба максимально доносити це всім у світі, що Україна хоче миру, але, поки живе путін, буде війна, що він хоче воювати.
«Але от незадоволення російського суспільства. Пушкін, який любив царів і дуже їх захищав, знав ментальність російського народу, тому написав у «Капітанській дочці», що росіяни, коли їх уже довести, виходять на бунт, і бунт цей безжальний. Значить, бунт треба такий, щоб не щадили нікого. От я мрію про такий бунт у росії. І цей бунт у росії можливий не через розум, а тільки через шлунок – це нема бензину, нема продуктів, ціни піднімаються. Тільки такий механізм може спонукати цей суспільний спротив», – пояснює Микола Томенко.
І, звісно, констатує політик, ці удари спрямовані проти російських бізнес-еліт, позиція Сил оборони полягає у тому, що потрібно максимально атакувати великий російський бізнес. Без влади, констатує він, у росії не збудувати великий бізнес, тому важливо, щоб ці люди, втрачаючи мільйони, спонукали до переговорного процесу, іншого шляху у нас немає, тільки примус до миру.
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