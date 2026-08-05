Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів, що росіяни скаржаться на тлі пожеж на складах Wildberries, що не горять склади Ozon, де, до речі, також продають армійське спорядження, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«З хороших новин – росіяни стали трішки доносити один на одного, мовляв, а чому ви бомбите лише Wildberries. Мовляв, будь ласка, українські Збройні сили, відновіть соціальну справедливість, чому ви бомбите Wildberries і не бомбите Ozon? Я багато разів чув це від різних людей, які там безпосередньо на місці пожежі, і прямо заявляли: «Чому ви не бомбите Ozon? Що це таке? Куди це годиться?». Але тепер все набагато цікавіше», – зазначає Михайло Шейтельман.

Як розповідає експерт, видання Meduza написало велику статтю з аналізом, що там на складах Wildberries згоріло, скільки посилок, а також вивчило, скільки там військових товарів, і там є розділ про те, чи можна замовити все те саме на Ozon, адже це конкурент Wildberries у росії.

Як з'ясувало Meduza, продовжує він, Ozon використовують майже так само часто, як Wildberries, у російських Telegram-каналах російських волонтерів знайшли 3 577 посилань на товари Ozon проти 3 687 на товари Wildberries. Тобто, пояснює експерт, коли російські волонтери збирають донати на щось, то дають посилання на цей товар, і ось приблизно рівна кількість посилань на товари Wildberries та Ozon. І в офіційних правилах Ozon, зазначає він, заборонено озброєння, боєприпаси, порох, цивільну зброю, електрошокери, але немає окремої заборони на армійське спорядження, військову форму і взагалі товари військового асортименту.

«Тобто нам прямо кажуть: «Збройні сили України, будь ласка, проявіть повагу до рівних умов конкуренції на російському ринку. Спалить, будь ласка, склади Ozon». Ну, змушені поки що відмовити. Вбиватимемо корів по одній, спочатку закінчимо з Wildberries повністю, тоді переключимося на Ozon», – підсумовує Михайло Шейтельман.

Як повідомляла Politeka, Шейтельман пояснив, чому переговорний процес зупинився: «Війна знову стала війною».

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