Про це він розповів у своєму блозі.
«З хороших новин – росіяни стали трішки доносити один на одного, мовляв, а чому ви бомбите лише Wildberries. Мовляв, будь ласка, українські Збройні сили, відновіть соціальну справедливість, чому ви бомбите Wildberries і не бомбите Ozon? Я багато разів чув це від різних людей, які там безпосередньо на місці пожежі, і прямо заявляли: «Чому ви не бомбите Ozon? Що це таке? Куди це годиться?». Але тепер все набагато цікавіше», – зазначає Михайло Шейтельман.
Як розповідає експерт, видання Meduza написало велику статтю з аналізом, що там на складах Wildberries згоріло, скільки посилок, а також вивчило, скільки там військових товарів, і там є розділ про те, чи можна замовити все те саме на Ozon, адже це конкурент Wildberries у росії.
Як з'ясувало Meduza, продовжує він, Ozon використовують майже так само часто, як Wildberries, у російських Telegram-каналах російських волонтерів знайшли 3 577 посилань на товари Ozon проти 3 687 на товари Wildberries. Тобто, пояснює експерт, коли російські волонтери збирають донати на щось, то дають посилання на цей товар, і ось приблизно рівна кількість посилань на товари Wildberries та Ozon. І в офіційних правилах Ozon, зазначає він, заборонено озброєння, боєприпаси, порох, цивільну зброю, електрошокери, але немає окремої заборони на армійське спорядження, військову форму і взагалі товари військового асортименту.
«Тобто нам прямо кажуть: «Збройні сили України, будь ласка, проявіть повагу до рівних умов конкуренції на російському ринку. Спалить, будь ласка, склади Ozon». Ну, змушені поки що відмовити. Вбиватимемо корів по одній, спочатку закінчимо з Wildberries повністю, тоді переключимося на Ozon», – підсумовує Михайло Шейтельман.
Як повідомляла Politeka, Шейтельман пояснив, чому переговорний процес зупинився: «Війна знову стала війною».
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