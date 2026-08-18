Українцям розкрили, які графіки відключення світла заплановані у Запоріжжі на 19 та 20 серпня.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 19 та 20 серпня пов’язані з проведенням планових ремонтних і технічних робіт, пише Politeka.net.

У місті частину споживачів попередили про тимчасові перерви в електропостачанні 19 та 20 серпня. Знеструмлення необхідні для ремонту, профілактики та обслуговування електромереж. Жителям зазначених адрес варто завчасно підготуватися до відсутності електроенергії.

За інформацією «Запоріжжяобленерго», 19 серпня електроенергію планують відключати з 09:00 до 17:00. Роботи з ремонту електрообладнання зачеплять окремі будинки за такими адресами:

Аматорська: 54, 56, 56А, 58, 60, 69, 61, 63, 65, 67

Володарська (Володарського): 65, 67, 69

Євгена Адамцевича (Тимірязєва): 24, 26–40, 42, 33–63

Єднання: 57, 59, 60, 62

Зачиняєва: 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А

Ігора Сікорського: 46, 46а

Історична: 82, 84, 86, 88, 90

Козацької Чайки (Верхоянська): 16–32, 1а (2эт), 25, 27–31, гр.

Звонарева (оп 11)

Компресорна: 23, 25, 27, 31

Миколи Корищенка (Кузнецова): 24, 26, 28, 28а, 30, 30–32, 30а, 32, 34

Молодіжна: 77, 79, 81, 83, 85, 87

Нагнибіди: 11 (9 пов) п.1,2, 11 (9 пов) п.3–5, 11 а (10 пов), 11б

Олени Пчілки (Крилова): 25, 27, 28–56

Павлокічкаська: 55, 57, 57А, 59, 61

Центральна: 1, 1а, 2, 4, 6 (2 пов), 3 (2 пов), 5 (2 пов), 7 а (5 пов), 7а, 7б, 8 (4 пов), 9 (4 пов)

пр. Соборний: 70

Також 19 серпня окремі споживачі залишаться без електроенергії з 08:00 до 18:00. Тимчасове обмеження електропостачання запланували за такими адресами:

Депутатська: 73

Дачна: 2 (оп.11)

Дослідна станція: 1, 12–44, 46/1, 46/2, 1б, 2, 2а, 3–29, 31, 35, 35а, 36А, 37А, 37г, 37в, 3а, 4, 4а, 41, 41г, 43, 45, 46, 47, 48–70, 70а, 4А, 6 (5 пов), 72, 74, 76, 78, 78а, 8, 80, 84, 82, 88, 94, 96.

20 серпня з 09:00 до 17:00 електропостачання обмежать через ремонт електрообладнання. До переліку увійшли окремі будинки за такими адресами:

Аматорська — 40, 46

Вишнева — 23, 25–47, 49, 24–30, 32, 32–34, 34, 36–40, 51–63

Гоголя — 159, 161, 161 Б, 161б, 163, 163 (5 пов), 163 а (5 пов)

Дніпровська — 22

Євпаторійська — 1

Західна — 15–41, 22–56

Зачиняєва — 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А

Компресорна — 34

Крилова — 23

Левка Лук'яненка (Тургенєва) — 15, 15-тимчасово

Михайла Білинського (Пестеля) — 12, 14, 20

Насосна — 15, 17

Павла Глазового (Глазунова) — 10, 12А

Павлокічкаська — 16, 18, 22, 26, 27, 29, 46, 48, 49, 51

Посадочна — 29А, 33

Поштова — 55, 55-тимчасово, 55кв.68, 97, 57, 57а, 69, 71

Рубана — 20 п. 5–8, 22 п. 1–2, 24 п. 1–4, 24 п. 5–8, 24 п. 9–11

Семафорна — 1а

Сонячна — 1–33, 2–32

Українська — 42, 44

Фільтрова — 14, 2

Шевченка — 1–17, 2–28

пр. Соборний — 111А, 146

пров. Великий (Вантажний) — 1–11, 2–10, 12–20, 13–17, 19

пров. Кінцевий — 1–17, 2–26.

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