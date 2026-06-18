Політолог Руслан Бортник пояснив, що росія зараз не може переробляти нафту, а тому експортує сировину, але, якщо угода з Іраном буде, США зможуть знову вдарити по російській нафті, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

За словами експерта, експорт російської нафти зараз на піку, тому що вони не можуть переробляти значну частину цієї нафти, багато НПЗ зруйновано або пошкоджено. Через це, констатує він, доводиться експортувати сиру нафту з меншою доданою вартістю, менше заробляти на цьому, ніж якби ці заводи працювали і росія із задоволенням експортувала вже готові нафтопродукти.

«Найімовірніше, якщо питання щодо Ірану буде врегульоване, то жодних більше винятків США із санкцій на російську нафту не буде. Я на цю тему спілкувався з представниками американського уряду, для них ці винятки із санкцій проти нафти завжди були інструментом економічного регулювання», – стверджує Руслан Бортник.

Тобто, пояснює експерт, США ніколи не розглядали ці винятки як елемент політичної гри з росією, не розглядали їх як поступки, як обмін на щось із росією. Ні, констатує він, для США це завжди був виключно інструмент зниження цін на глобальних ринках через те, що неросійська нафта йшла передусім до Індії, інших країн, і там ліквідували ці дефіцити.

«Але все залежить від долі угоди щодо Ірану, від того, як швидко промисловість Близького Сходу зможе відновитися. І виходячи з цього, США в ручному режимі далі регулюватимуть наявність або відмову від нафтових послаблень для росії. Судячи з того, що звучить зараз від Трампа… Ну, звичайно, чекаємо ще приїзду Віткоффа і Кушнера до москви, але США мають намір чинити тиск на росію, і тому ймовірність того, що далі буде продовжено зняття нафтових санкцій з росії, зараз дуже низька», – підсумовує Руслан Бортник.

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