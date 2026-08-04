Нещодавня зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського стала важливим сигналом не так для України, як для всієї системи трансатлантичних відносин.

Головне значення цієї зустрічі полягає не в конкретних домовленостях, а в тому, що Вашингтон і Київ, на мій погляд, остаточно переходять від емоційної політики до прагматичного партнерства.

Сьогодні адміністрація Трампа дедалі виразніше розглядає підтримку України як елемент ширшої стратегії. Йдеться вже не просто про постачання озброєнь, а про створення моделі, в якій американські технології, європейське фінансування та український промисловий потенціал працюватимуть як єдина система. Це новий підхід. США прагнуть не лише допомагати Україні, а й зміцнювати власний військово-промисловий комплекс, створювати робочі місця, зберігати технологічне лідерство та одночасно скорочувати пряме фінансове навантаження на американський бюджет. Саме тому дедалі частіше обговорюється локалізація виробництва сучасних озброєнь на території України.

Не менш тут важливим є і європейський аспект. За останні роки Європа остаточно дійшла розуміння, що її безпека не може залежати виключно від політичного курсу Білого дому. Тому зростання оборонних витрат та розширення власного військового виробництва стають довгостроковою стратегією, а не якоюсь тимчасовою реакцією на війну.

Фактично формується нова архітектура НАТО, де США зберігають технологічне та стратегічне лідерство, а європейські союзники беруть на себе значно більшу фінансову відповідальність.

Для України ця зустріч президентів має насамперед політичне та економічне значення. Політично вона підтверджує, що стратегічне партнерство зі США зберігається незалежно від складності двостороннього діалогу. Економічно знижується рівень невизначеності для міжнародних інвесторів, яким потрібні передбачуваність та розуміння довгострокових зобов'язань Заходу.

Особливого значення набуває оборонна промисловість. За роки війни Україна набула унікального досвіду у сфері безпілотних технологій, радіоелектронної боротьби та сучасної військової інженерії. Після закінчення війни саме цей сектор здатний стати одним із локомотивів економічного зростання та інтеграції країни до європейської системи безпеки.

Не варто забувати, як на мене, і про майбутнє відновлення України. Інфраструктура, енергетика, транспорт, промисловість – все це вимагатиме масштабних інвестицій. Для західного бізнесу це буде одним із найбільших проектів століття, а для України стане можливістю не просто відновити зруйноване, а й створити сучасну конкурентоспроможну економіку.

Безумовно, Росія також уважно оцінює підсумки цієї зустрічі. Для Москви вона означає, що незважаючи на політичні дискусії всередині Заходу, підтримка України зберігається. Водночас Вашингтон залишає відкритою можливість дипломатичного врегулювання, що свідчить про прагнення уникнути нескінченної ескалації.

Однак, очікувати швидкого закінчення війни, як і раніше, не доводиться. Будь-які переговори будуть надзвичайно складними і вимагатимуть довгострокових рішень у сфері безпеки, економіки та міжнародних гарантій.

Тому нинішню зустріч не варто сприймати як дипломатичний прорив. Її значення полягає в іншому. А саме в тому, що Сполучені Штати, Європа та Україна поступово формують нову модель співробітництва, яка базується не на політичних емоціях, а на збігу стратегічних інтересів. Саме такі рішення рідко стають, скажу так, головними новинами дня, але вони часто визначають міжнародну політику на роки вперед.

Юрій ВАНЕТИК, адвокат, політичний стратег, член Ради директорів міжнародної правозахисної агенції West Support, старший науковий співробітник Claremont Institute (Каліфорнія, США)





