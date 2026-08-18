Окремі українські пенсіонери у Полтавській області можуть щомісяця отримувати доплати до пенсії.

Доплати для пенсіонерів у Полтавській області доступні при відповідності до критеріїв, що встановлені законодавством, пише Politeka.net.

Не кожен рік страхового стажу однаково впливає на майбутню пенсійну виплату. Якщо людина продовжувала працювати після набуття необхідного для призначення пенсії досвіду, за додаткові роки вона може отримати окрему щомісячну надбавку.

У Пенсійному фонді України нагадують, що йдеться про доплату за понаднормовий страховий стаж. У деяких пенсіонерів її розмір може становити майже 800 гривень на місяць.

Розмір необхідного страхового досвіду залежить від віку, у якому людина виходить на пенсію. У 2026 році для призначення пенсії за віком встановлені такі вимоги:

у 60 років — щонайменше 33 роки страхового стажу;

у 63 роки — від 23 років;

у 65 років — не менше 15 років.

Якщо період праці людини перевищує встановлену для її віку норму, додаткові роки можуть бути враховані під час нарахування надбавки.

Водночас для пенсіонерів, яким виплату призначили до 1 жовтня 2011 року, застосовується інший підхід. Для них понаднормовим вважається період праці, що перевищує 20 років для жінок та 25 років для чоловіків.

Доплати для пенсіонерів у Полтавській області розраховують за кожен повний рік понаднормового страхового стажу. Її розмір становить 1% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

У 2026 році цей показник становить 2 595 гривень. Відповідно, один додатковий рік страхового стажу дає 25,95 гривні щомісячної доплати.

Тобто за наявності 30 років понаднормового досваіду розмір надбавки становитиме: 25,95 × 30 = 778,50 гривні на місяць. Таким чином, значний обсяг понаднормового стажу може забезпечити пенсіонеру майже 800 гривень додатково щомісяця.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області: українцям почали надавати нову виплату, скільки можна отримати.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Полтавській області: що вже зараз у зоні нестачі.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів в Полтавській області: магазини різко переписали цінники.