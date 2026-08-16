За тривалого збереження посушливої погоди дефіцит продуктів в Дніпропетровській області може стосуватися передусім сезонних овочів.

Дефіцит продуктів в Дніпропетровській області може посилитися через тривалу спеку та недостатню кількість опадів, що вже впливає на стан сільськогосподарських культур.

Найбільше потерпають рослини, яким для нормального розвитку потрібне регулярне зволоження. Високі температури разом із пересиханням ґрунту можуть негативно позначитися на цвітінні та формуванні плодів.

Для фермерів така погода означає додаткові витрати. Господарствам доводиться частіше вмикати системи поливу, витрачати більше пального та електроенергії, а також посилювати догляд за насадженнями.

Зростає і собівартість вирощування. Окрім ресурсів для зрошення, виробникам необхідні додаткові працівники та засоби захисту культур від наслідків перегрівання.

Окремою проблемою залишається можливе скорочення врожаю. Якщо рослини не витримають несприятливих умов, на ринок надійде менше товарної городини.

Найбільш уразливими можуть виявитися невеликі господарства. Через обмежені фінансові можливості їм складніше компенсувати втрати та забезпечити постійне зрошення.

За тривалого збереження посушливої погоди дефіцит продуктів в Дніпропетровській області може стосуватися передусім сезонних овочів. Зменшення пропозиції здатне створити додатковий тиск на роздрібні цінники.

Для споживачів це означає ризик подорожчання окремих позицій наприкінці літа. Водночас остаточні наслідки залежатимуть від подальших погодних умов, кількості опадів та фактичного обсягу нового збору.

Водночас ситуація може стабілізуватися, якщо найближчими тижнями погодні умови покращаться, а фермери зможуть зберегти заплановані обсяги врожаю.

Джерело: AgroWeek

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області: як саме було піднято ціни.

Також Politeka повідомляла, Пенсіонерам у Дніпропетровській області доступна доплата: хто може розраховувати на щомісячну виплату.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області: де готові поселити.