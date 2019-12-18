В Украине могут изменить систему налогообложения земли, чтобы бороться с теневым бизнесом
Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, передает Громадське.
"Бизнесу придется платить налоги. По разным оценкам есть 35-40% теневого возделывания земель. Есть идея ввести единую минимальную оплату с каждого гектара", - рассказал он.
Деньги, которые будут собраны благодаря налогу, должны поступить в распоряжение территориальных общин, на территории которых находится обрабатываемая земля.
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"100% идет в местный бюджет, что приведет к невозможности уклонения от уплаты налогов", — отметил Высоцкий.
В ведомстве рассчитывают, что таким образом удастся увеличить поступления в госбюджет примерно на 13 миллиардов гривен в год.
Отмечается, что подобные изменения не будут касаться бизнеса, который исправно платит налоги.
"С землей очень легко бороться с теневой экономикой, потому что земля — это актив. Мы через спутник можем видеть, что там что-то растет. Пусть просто каждый заплатит ту же сумму, в зависимости от качества земли, конечно. Это должно быть привязано к нормативно-денежной оценке", — заявили в министрстве.
Ранее мы сообщали о том, что украинцам озвучили вероятную стоимость гектара земли в случае утверждения земельной реформы. Об этом рассказал замглавы Министерства экономики и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.
По его словам, в том случае, если Верховная Рада запустит земельную реформу и будет снят соответствующий мораторий, то один гектар земли обойдется украинцам в $2200.
Не исключено, что цена гектара может быть на уровне $1500.
Однако, как утверждает заместитель министра экономики, торговли и сельского хозяйства, такая цена будет при условии, если Верховная Рада утвердит ограниченную модель рынка земли.
Также спикер Рады Дмитрий Разумков рассказал, смогут ли иностранцы купить землю в Украине. По его словам, этот вопрос должен быть вынесен на всеукраинский референдум, который будет проведен до 2024 года.
Более того, как рассказал глава Рады, рынок земли откроется для физических лиц и юридических лиц, владельцами и конечными бенефициарами которых являются украинские граждане.
Напомним, эксперт рассказал, каким должен быть рынок земли.
Как сообщала Politeka, политик рассказал, что не так с открытием рынка земли: «кое-чего не хватает».
Также Politeka писала, что у Зеленского готовятся снизить налоги украинцам, озвучено сроки.