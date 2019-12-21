Приватбанк обвинили в массовых махинациях со страховками

Об этом говорится на портале «Минфин».

Женщина рассказала, что ее брат, который оформил страховку в Приватбанке и стабильно платил взносы, погиб, получив 80% ожогов на производстве. Но в выплате страховки его семье отказали.

«…сначала говорят надо всего 2 справки, когда приносим, оказывается еще 5 справок, потом еще и еще… и так это длилось 2 месяца… морочили голову крутили-вертели, а в итоге: парню 30 лет на рабочем месте в рабочее время случился пожар он трагически погиб, и жене с 2 маленькими детками отказано потому что не была соблюдена техника безопасности!"!!! вы серьезно??? что то в договоре я такого пункта отказа не видела! просто лохотрон!!!», - возмущается женщина.

При этом представитель банка заявили, что они тут ничего сделать не могут.

«Позвольте обратить Ваше внимание, что ПриватБанк не является страховым агентом. Со стороны банка только предоставляется сервис, с помощью которого можно заключить договор и удобно производить оплату на страховку. В свою очередь, решение о выплате компенсации принимает именно страховая компания», - ответили в Приватбанке.

Отметим, в комментариях отмечается, что это не единичный случай. Также многих возмутило, что Приватбанк сотрудничает с такими компаниями.

«Вот это *** так ***. Приват вот честно. Чтоб вам и вашим так называемым партнерам по воровству эти деньги в пасти застряли. Автору А какая страховая компания. Хочу знать. Скотов нужно знать в лицо», «Тогда может для того, чтобы Ваш сервис не хромал и не было 1000 кинутых людей с Вашей помощью , не стоит сотрудничать с такими сомнительными компаниями, а если уже взялись то и Вы несите ответственность за свою «впаривалку» работу как посредник, не за спасибо Вы же это делаете!!!», - пишут в комментариях.

При этом женщина которая рассказала о своей трагической ситуации отметила, что проблема в оговоре, который предоставил Приватбанк.

Напомним, ПриватБанк оскандалился массовой блокировкой счетов, украинцы в недоумении.

Как сообщала Politeka, ПриватБанк массово арестовывает счета украинцев.

Также Politeka писала, что ПриватБанк массово закрывает отделения: экстренное обращение перед Новым годом.