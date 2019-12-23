Появилось сразу несколько прогнозов относительно курса доллара накануне новогодних праздников и в 2020 году

Об этом пишет Обозреватель.

Как известно, в бюджете курс доллара по отношению к гривне был заложен на отметке в 29 грн/$, но реальный курс сегодня составляет 23,33 грн/$.

Аналитики не сходятся во мнении относительно будущего гривны. Кто-то утверждает, что она продолжит укрепляться, а другие прогнозируют рост доллара на рынке.

По словам Вадима Иосуба, курс доллара мог быть меньше 23 гривен, если бы НБУ не выходил на рынок и не скупал валюту.

"На ближайшую неделю мы ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 23,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,1/23,3 грн", – озвучил эксперт свой прогноз.

Спред между средней покупкой и средней продажей сократился с 1,1% до 0,9% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой, поэтому, как прогнозирует аналитик Андрей Шевчишин, в ближайшие дни курс доллара поднимется до 23,4-23,5 грн/$.

"Рынок находится в растерянности. Правительство заявило, что до конца года свернет некоторые выплаты и привлечет еще 10 млрд грн для покрытия дефицита бюджета в начале 2020 года. Такая позиция может быть расценена как предпосылка к слабости гривни и развороту рынка", – объяснил он и добавил, что на курс доллара в Украине положительно влияет новость о подписании договора о транзите российского газа через нашу страну.

Не стоит забывать, что курс доллара в Украине может взлететь вверх после того, как западные инвесторы захотят получить проценты с проданных облигаций внутренного госдолга.

Ранее мы сообщали о том, что политолог Юрий Романенко разнес валютную политику НБУ и предрек тяжелые последствия для украинской экономики.

По его словам, резкое падение курса доллара в Украине стало реальной угрозой для национальной экономики.

Государственный бюджет не получил десятки миллиардов поступлений из-за этого, а Украина все больше попадает в спираль ОВГЗ. Это чревато падением курса гривны в будущем, которое неизбежно.

Напомним, курс доллара обвалится после Нового года: что ждет гривну.

Как сообщала Politeka, доллар и евро резко обвалились, украинцы бегут в обменники.

Также Politeka писала, что в обменниках происходит невероятное, курс валют побил все рекорды в Украине: доллар по 19.