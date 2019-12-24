Гривна на протяжении последних нескольких месяцев постепенно укреплялась, и доллар стоил 24-25 гривен, но это может привести к печальным последствиям

Экономические эксперты утверждают, что укрепление украинской национальной валюты было искусственным и может закончиться плохо. Причин для укреплений гривны в дальнейшем они не видят, пишет «Главред».

Так, экономический и политический эксперт Тарас Загородний заявляет, что искусственно заниженная стоимость гривны уже привела к недовыполнениям по бюджету, таможне и акцизам, которые у нас рассчитывались в долларах. Недополучает прибыль и Национальный банк – в НБУ уже заявили о 12,3 миллиарда гривен недостачи. Также страдают и украинские экспортеры: цена на экспортируемую продукцию занижена на 15% от их ожиданий.

По его словам, такая политика может привести к кризису и даже к дефолту.

Загородний прогнозирует, что опасный период начнется осенью 2020 года.

У евро и доллара в 2020 году, в отличие от украинской гривны, дела будет неплохи. Евро должен быть стабилен, так как в Евросоюзе сохраняется положительный платежный и торговый балансы. В США все не так хорошо, как в ЕС, потому что у них большой торговый дефицит. Но американцы могут себе это позволить, для них не составляет проблемы финансировать свои громадные долги.

Экономист и политолог, директор Института трансформации общества Олег Соскин также видит прогноз для гривны на 2020 год неутешительным ввиду ножества внутренних и внешних факторов.

Эксперт заявляет, что если не предпринимать меры по устранению хотя бы внутренних факторов (отрицательное сальдо внешнеторгового баланса; недобор доходной части бюджета-2019; полный провал программы приватизации 2019 года; отрицательное сальдо платежного баланса; отсутствие роста ВВП; уничтожение среднего класса, а также мелкого и среднего предпринимательства ), то гривна в следующем году может рухнуть до 50 гривен за доллар.

Глава Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук Андрей Новак также отмечает, что укрепление гривны во второй половине 2019 года происходило не благодаря положительным процессам в экономике, а в результате валютных спекуляций.

Изначально в бюджете на 2020 год курс гривны закладывался на уровне 28,2 гривен за доллар, но к рассмотрению госбюджета-2020 во втором чтении этот показатель был пересмотрен. В итоге, бюджет был принят с курсом 27,5 гривен за доллар. Что одна цифра, что другая относительно нынешнего рыночного курса означает девальвацию гривны, как минимум, на 15%.

Выходит, правительство и Нацбанк не просто прогнозируют, а планируют такую девальвацию гривны. И именно это позволит валютным спекулянтам обогатиться на нас, уверен эксперт.

Напомним, доллар резко изменится в цене, раскрыты планы НБУ.

А еще Politeka писала, что НБУ резко изменил курс валют, доллар и евро рекордно обвалились.

Также Politeka сообщала, что доллар пробил новое дно, триумф гривны продолжается.