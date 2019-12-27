ПриватБанк продолжает по надуманным причинам забирать у клиентов деньги

О новом случае на тематическом портале Минфин рассказала клиентка.

По ее словам, ей отправили деньги из социальной службы на универсальную карту, то средства до адресата не дошли.

ПриватБанк потребовал, чтобы клиентка оформила себе отдельную карту для выплат, куда будут якобы перечислены средства. Но после оформления банк так и не вернул ей деньги.

"Как оказалось, нужно оформить «карту для выплат». Оформила. Но деньги мне Приват не может перечислить, т.к.«они их не найдут»! В Собесе узнала номер ведомости и даиу, когда были отправлены деньги, говорю оператору, но она даже и слушать не захотела, сказала им нужен скрин платежного поручения. Я ей обьясняю, что нет платежного поручения лично на меня, есть общая ведомость на отправку соцвыплат на счет в Привате, с которого эти деньги распределяют они по счетам! Но никакой реакции. В чате вообще бесполезно общение, там толком и не читают, что ты спрашиваешь. Итог - мои 2000грн ПриватБанк себе забрал, прикидываясь дураками менеджеры не стали искать где зависли деньги", - возмущается клиентка.

Она также порекомендовала другим украинцам обходить стороной ПриватБанк, который, по ее словам, ворует деньги у клиентов.

"При наличии карты голд, за которую снимают комиссию, мой «личный менеджер» меня переключила на коллцентр, тоже толку с этой карты? Поэтому люди обходите стороной этот банк. Мамочки, которые собираются оформить до и послеродовые, выбирайте другой банк, чтоб не искать потом деньги(", - резюмировала недовольная клиентка.

"Хотим обратить Ваше внимание, что карта Универсальная не предназначена для получения на нее целевых зачислений. Поэтому для получения социальной помощи необходимо оформить Карточку для выплат, что можно сделать в любом удобном отделении. Эта процедура занимает близко 10-ти минут. Нами были проанализированы Ваше обращение в поддержку и приняты меры для улучшения качества обслуживания и избежания подобной ситуации в будущем. Мы обратились к Вам в личном сообщении и предоставили дополнительную информацию относительно зачисления средств на карту", - ответил на жалобу сотрудник ПриватБанка.

Напомним, ПриватБанк подловили на обмане клиентов, гремит скандал.

Как сообщала Politeka, ПриватБанк оставил клиента без денег за границей, гремит скандал: "в целях безопасности...".

Также Politeka писала, что ПриватБанк оскандалился списанием пенсий со счетов украинцев: деньги исчезли.