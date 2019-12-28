Курс доллара в субботу на 12.50 оказался на уровне 24,46-24,84 гривны за единицу

Котировки доллара остановились на показателе 24,46-24,84. А вот евро оказался на уровне 26,9-27,75 за единицу. Эти данные приводит Финанс.юа по черному рынку.

На наличном рынке доллар имеет следующий показатель: 23,75-24,62. Евро вырос до уровня 26,31-27,36.

Ранее мы сообщали, что в НБУ наконец проговорились, каким будет курс в январе.

Об этом пишет телеграм-канал «Легитимный» со ссылкой на источник в НБУ

Отмечается, что в январе курс хотят закрепить в диапазоне 24.5 гривен, который устраивает всех игроков.

Последние недели курс специально занижали, все эксперты в один голос трубили, что сейчас ничего не угрожает курсу гривны, максимум она будет торговаться в диапазоне 23.4-23.5 до конца года, но что-то пошло не так и курс гривны за два дня просел на 0.55 гривны. Такой резкий обвал после стабильного укрепления, спровоцировал панику среди валютчиков. Днем сегодня продажа наличного доллара в обменниках была ограничена или завышена и стартовала от 24 гривен за 1 доллар, кое-где доходила до 24.5.

Сообщалось, что доллар рекордно обвалился, но цены в магазинах продолжают кусаться.

Курс гривны продолжает укрепляться, однако цены в украинских магазинах не падают. Это связано с важным фактором, который сдерживает снижение стоимости товаров и услуг.

По словам председателя Комитета экономистов Украины Андрея Новака, этим фактором является стоимость энергоносителей. Эксперт подчеркнул, что сегодняшняя ситуация с ценами в Украине вполне закономерна.

«Главным фактором повышения себестоимости товаров и услуг в Украине является большое повышение цен на энергоносители. Выросли в цене энергоносители, соответственно, повысилась себестоимость производства товаров и предоставления услуг», - заявил экономист.

Напомним, курс валют после Нового года резко изменится

А еще Politeka писала, что доллар и евро неожиданно взлетели в цене

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