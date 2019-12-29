Курс валют в Украине 29 декабря буквально "застынет", поскольку евро и доллар остановят затяжное падение

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз Национального банка Украины.

Так, в воскресенье курс доллара остановится на уровне 23,68 грн за американский «вечнозеленый». Ровно столько же он стоил и днем ранее, 28 декабря.

Аналогичной будет ситуация и с курсом евро. Он будет торговаться по 26,42 грн за купюру. Такой же показатель был и 28 декабря.

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Эксперты сообщили, что доллар в Украине ждет большое падение, но в Минфине сдерживаются от таких прогнозов.

Так, по мнению некоторых специалистов, доллар в 2020 году будет стоить 20 - 22 гривны. В Минфине же заложили прогнозируемый курс доллара на отметке 24,8-27 грн.

Предыдущий прогноз Минфина был на уровне 28,2 грн.

Отметим, в частности аналитик Максим Пархоменко считает, что гривна осуществит победное шествие в наступающем году и достигнет 22 гривен за один доллар.

По словам аналитика Вадима Иосуба, если НБУ вернется к старым практикам, вмешавшись в курсообразование, то может случиться кризис.

Другие специалисты уверены, что доллар может достичь отметки 2015 года, когда иностранная валюта торговалась на уровне 20-21 грн/доллар США.

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