Курс доллара может опять начать падать после новогодних праздников

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

По словам финансиста Олега Куринного, гривна может и дальше укрепляться при условии, если спрос на облигации сохранится.

"Гривня уходит на новогодние финансовые каникулы на отметке 23,69 грн/$, что соответствует номинальной ревальвации по итогам года на 14,5%. При сохранении спроса на ОВГЗ со стороны нерезидентов курс может не только стабилизироваться, но и начать укрепляться", – подчеркнул эксперт.

Он утверждает, что смена тренда укрепления гривни на ее стремительное ослабление случилась из-за участников рынка в связи с нестандартной рабочей неделей, завершающей финансовый год, а также со стартом рождественских каникул в странах цивилизованного Запада.

"Рекордный дневной выкуп валюты регулятором в объеме $700 млн в четверг и последовавший за ним курсовой разворот были восприняты рынком как сигнал к нагнетанию ажиотажа: наличный рынок резко взвинтил котировки доллара и увеличил спрэд, что в сочетании с периодом возмещений НДС и финализацией участниками рынка годовых финансовых расчетов имело эффект разжавшейся пружины. В результате котировки доллара ушли в рост, подогреваемые спекулятивной активностью", – объяснил Куринной свой прогноз по курсу доллара в Украине.

Другой эксперт Михаил Ребрик согласился со своим коллегой и заявил, что падение гривны на финансовом рынке - временное явление.

"Девальвация проходит на "тонком" рынке, то есть на малых объемах, что в некоторой мере говорит о неустойчивом, а иногда о спекулятивном характере такого движения. Исходя из характера движения, характера сделок на межбанке, которыми обеспечен рост, и того факта, что котировки на наличном рынке опережают межбанк, я склонен считать, что текущее ослабление гривни ситуативное", – подчеркнул аналитик в общении с журналистами.

Ранее мы также рассказывали о том, что курс доллара пробьет новое дно после Нового года. Сразу несколько экспертов уверены, что гривна продолжит укрепляться в 2020 году и курс доллара сможет побить новый рекорд

По словам аналитика Максима Пархоменко, национальная валюта будет и дальше укрепляться по отношению к доллару и опуститься до отметки в 22 грн/$.

Но с ними не согласен Минфин, который более сдержан в прогнозах.

Напомним, курс доллара обвалится после Нового года: что ждет гривну.

Как сообщала Politeka, доллар и евро резко обвалились, украинцы бегут в обменники.

Также Politeka писала, что в обменниках происходит невероятное, курс валют побил все рекорды в Украине: доллар по 19.