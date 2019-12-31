Курс валют в Украине 31 декабря удивит всех из-за «загнанной в угол» гривны, из-за чего доллар и евро прекратят падение

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз Национального банка Украины.

В частности, за 100 долларов придется отдать 2368,62 грн. При этом за 100 евро придется «вывалить» 2642,2 грн.

Как сообщалось ранее, гривна на протяжении последних нескольких месяцев постепенно укреплялась, и доллар стоил 24-25 гривен, но это может привести к печальным последствиям.

Экономические эксперты утверждают, что укрепление украинской национальной валюты было искусственным и может закончиться плохо. Причин для укреплений гривны в дальнейшем они не видят.

Так, экономический и политический эксперт Тарас Загородний заявляет, что искусственно заниженная стоимость гривны уже привела к недовыполнениям по бюджету, таможне и акцизам, которые у нас рассчитывались в долларах. Недополучает прибыль и Национальный банк – в НБУ уже заявили о 12,3 миллиарда гривен недостачи. Также страдают и украинские экспортеры: цена на экспортируемую продукцию занижена на 15% от их ожиданий.

По его словам, такая политика может привести к кризису и даже к дефолту.

Загородний прогнозирует, что опасный период начнется осенью 2020 года.

У евро и доллара в 2020 году, в отличие от украинской гривны, дела будет неплохи. Евро должен быть стабилен, так как в Евросоюзе сохраняется положительный платежный и торговый балансы. В США все не так хорошо, как в ЕС, потому что у них большой торговый дефицит. Но американцы могут себе это позволить, для них не составляет проблемы финансировать свои громадные долги.

Напомним, доллар резко изменится в цене, раскрыты планы НБУ.

А еще Politeka писала, что НБУ резко изменил курс валют, доллар и евро рекордно обвалились.

Также Politeka сообщала, что доллар пробил новое дно, триумф гривны продолжается.