Стоимость отопления в Украине заметно снизится, однако это затронет не все города

Как не странно, снижение цен в платежках за отопление стало возможным благодаря тому, что в данный момент тарифы на газ в нашей стране завышены на 30,5% в соотношении с ценами на международном рынке. Это связано со снижением спроса на газ в связи с аномальным теплом.

Перед Новым годом правительство рекомендовало местным властям пересмотреть тарифы на отопление в сторону снижения. О намерении снизить тарифы вплоть до минус 23% заявили в двух десятках украинских городов, среди которых оказался и Киев. Платежки с новыми цифрами жители этих городов получат уже в январе.

В разных городах при расчете новых тарифов будут учитываться свои факторы, однако в среднем ожидается, что украинцы смогут сэкономить на оплате отопления сотни гривен.

Напомним, ранее мы писали о том, что тарифы на отопление с начала нового года пересмотрели в ряде украинских городов.

Таким образом выполняют решение правительства об уменьшении сумм в платежках за тепло до 30%.

Однако во многих городах еще действуют старые тарифы.

Уже уменьшили тарифы на тепло следующие города:

Луцк, Днепр, Мариуполь, Житомир, Кривой Рог, Белая Церковь, Буча, Обухов, Херсон, Кропивницкий, Черкассы, Северодонецк, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Харьков, Черновцы, Чернигов, Киев.

Жители этих украинских городов смогут сэкономить почти треть от суммы в старых платежках.

Напомним, 24 декабря правительство приняло решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что ждет от Кабмина решения о конкретных датах и суммах, Суммы в платежке за тепло снизятся на 30%: Зеленский требует уменьшения платы за все коммуслуги на которые у населения уменьшатся платежки за другие коммунальные услуги.

Напомним, тарифы на отопление резко изменились после нового года: сколько теперь нужно платить.

Как сообщала Politeka, украинцы по-новому будут оформлять субсидии: появилось детальное разъяснение.

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