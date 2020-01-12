После долгого падения курс доллара ждет резкий отскок в 2020 году

В ближайшее время доллар начнет активно отвоевывать свои позиции на валютном рынке. Об этом экономический эксперт Борис Кушнирук рассказал в интервью Gazeta.ua.

Он рассказал о том, что в последние годы в Украине сложилась такая ситуация, когда кредитовались только потребительские и торговые кредиты.

«Деньги в экономику, в предприятия не поступают. Поэтому люди начали искать, куда бы еще можно вложить свои деньги. Из-за высоких процентных ставок стало выгодно инвестировать в облигации государственного займа», - рассказал эксперт.

На фоне таких условий иностранцы за последний год вложили в облигации около 100 миллиардов гривен, благодаря чему внутренний рынок получил дополнительный приток валюты. Это помогло гривне укрепиться по отношению к доллару, однако Кушнирук подчеркивает, что экономика страны от такого укрепления не выиграла. Это объясняется падением выручки за экспорт в национальной валюте, а соответственно и падением доходов в бюджет. Кроме того, уменьшились налоговые поступления от импорта.

По мнению эксперта, до лета ситуация с курсом доллара будет относительно стабильной, однако затем американскую валюту ждет резкий рост. Кушнирук отметил, что Нацбанку желательно смягчить монетарную политику к этому моменту.

«У Минфина есть своя задача. Она заключается в том, чтобы уменьшить доходность по ОВГЗ ниже 10 процентов. Также надо увеличивать срок обращения государственных облигаций – от 5 и более лет», - подытожил эксперт.

Ранее в НБУ рассказали о ключевых моментах для рынка валюты в 2020 году. Так, глава НБУ Яков Смолий рассказал, что могут быть разные сценарии, но, вероятнее всего тот, что существенных провалов гривна не совершит - Национальный банк Украины не ожидает, что курс гривни относительно иностранных валют снизится в каких-то существенных пределах.

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