Курс валют в Украине 13 января останется без изменений
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на понедельник, 13 января, оставив цифры за предыдущий банковский день без изменений. Так, курсы обеих валют останутся теми же, что и 11 января.
Так, 1 доллар будет равен 23,9677 гривнам, как и в субботу.
В свою очередь, курс евро составит 26,5874 гривен, также оставшись неизменным.
Примечательно, что до этого курс доллара после длительного падения немного вырос на межбанковском рынке, однако снизился на 9 копеек в обменниках.
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В ближайшее время доллар начнет активно отвоевывать свои позиции на валютном рынке. Об этом рассказал экономический эксперт Борис Кушнирук.
Он отметил, что в последние годы в Украине сложилась такая ситуация, когда кредитовались только потребительские и торговые кредиты.
«Деньги в экономику, в предприятия не поступают. Поэтому люди начали искать, куда бы еще можно вложить свои деньги. Из-за высоких процентных ставок стало выгодно инвестировать в облигации государственного займа», - рассказал эксперт.
На фоне таких условий иностранцы за последний год вложили в облигации около 100 миллиардов гривен, благодаря чему внутренний рынок получил дополнительный приток валюты. Это помогло гривне укрепиться по отношению к доллару, однако Кушнирук подчеркивает, что экономика страны от такого укрепления не выиграла. Это объясняется падением выручки за экспорт в национальной валюте, а соответственно и падением доходов в бюджет. Кроме того, уменьшились налоговые поступления от импорта.
По мнению эксперта, до лета ситуация с курсом доллара будет относительно стабильной, однако затем американскую валюту ждет резкий рост. Кушнирук отметил, что Нацбанку желательно смягчить монетарную политику к этому моменту.
«У Минфина есть своя задача. Она заключается в том, чтобы уменьшить доходность по ОВГЗ ниже 10 процентов. Также надо увеличивать срок обращения государственных облигаций – от 5 и более лет», - подытожил эксперт.
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