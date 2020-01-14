У клиентов Приватбанка исчезают крупные суммы денег из-за странных действия финучреждения

Об этом пострадавшие пишут на портале «Минфин».

Так один из клиентов рассказал, что уже давно пользуется услугами Приватбанка и может похвастаться идеальной кредитной историей и хорошей заработной платой, то есть обвинить его в неплатоспособности причин нет.

«И тут приходит подарок от Приват с Новым Годом и Рождеством Христовым: все мои средства с карты универсальной исчезли, а сама карта пошла в минус 15 000 грн. Оказалось, мне уменьшили кредитный лимит до «0». Зачем его тогда было давать, повышать, чтобы потом безосновательно, коварно забрать, да еще перед праздниками. Как-то это не по-человечески», - пишет клиент Приватбанка.

При этом в службе поддержки ему заявили, что банк в праве так поступать.

Клиент рассказал, что подобное происходило и с его знакомыми, из-за чего они не выдержали, и перешли в другие банки.

Отметим, вскоре на портале появился еще один похожий отзыв о Приватбанке, его автор рассказал, что также пострадал в подобной ситуации.

Мужчина отметил, что ни разу не превышал льготный период, всегда забрасывал деньги этаж нужной суммы, и в один день увидел, что пропали деньги с карты.

«После просмотра выписки оказалось, что они просто решили самостоятельно ночью! уменьшить лимит, даже не предупреждая меня (смс пришла только ч-з день после звонка на горячую линию)», - отметил он.

Выяснилось, что причина также в кредитном лимите.

«Таким образом, за один месяц ПриватБанк «кинул» меня на 7000 грн. не запланировано затрат! Вся эта ситуация говорит только о том, что в Приватбанке однозначно есть проблемы и таким образом они решили «подлатать» определенные показатели в конце года или что-то типа этого пренебрегая тем самым клиентами, ведь учитывая кол-во тех же клиентов и забрать у каждого 5- 10 тыс. грн. менее чем за один месяц получается очень солидная сумма. И проблема не в том для чего они так делают, а как!? Предупреждайте людей!!!» - справедливо возмущается клиент «Приватбанка».

Напомним, ПриватБанк подловили на обмане клиентов, гремит скандал.

Как сообщала Politeka, ПриватБанк оставил клиента без денег за границей, гремит скандал: "в целях безопасности...".

Также Politeka писала, что ПриватБанк оскандалился списанием пенсий со счетов украинцев: деньги исчезли.