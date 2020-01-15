В 2019 году гривна удивила ростом более чем на 16% относительно доллара не только простых украинцев, но и многих экспертов. Аналитики украинских банков и инвесткомпаний рассказали порталу Минфин, что ждать от курса гривны до конца 2020 года

Правительство заложило в бюджет 2020 среднегодовой курс 27 грн за доллар, однако на текущий момент реальный обменный курс на валютном межбанке колеблется около 24 грн/$.

Традиционно, аналитики назвали 2 сценария развития ситуации на следующий год. Наиболее оптимистичный у эксперта портала “Минфин” - 21 грн/$. При этом худший пессимистичный сценарий дали эксперты Райффайзен Банка Аваль - девальвация нацвалюты до 30 грн/$.

Консенсус-прогноз аналитиков (усредненное значение прогнозов) предполагает, что среднегодовой курс составит 25,5 грн/$. Это означает достаточно умеренную девальвацию. В течение года курс может быть как несколько выше, так и ниже данного значения.

Также стоит отметить, что в сторону улучшения собирается пересмотреть свой прогноз Кабмин. Прогнозный курс в 27 грн/$ был рассчитан еще в середине прошлого года, когда гривна была дешевле.

Среди факторов, которые могут помочь гривне в 2020 году эксперты назвали сохранение валютных поступлений от транзита газа, низкие мировые цены на нефть и газ, приток денег кредиторов.

Однако и факторов риска немало. Прежде всего это пиковые выплаты по валютным долгам государства, снижение переводов от заробитчан и возможное ухудшение ситуации в мировой экономике.

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