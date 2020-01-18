Курс валют 18 января удивит украинцев заметным ростом

Национальный банк Украины представил официальный курс валют на субботу, 18 января. Новые цифры наглядно демонстрируют, что продолжительное укрепление гривны позади.

Так, опубликованные регулятором цифры установили курс на таком уровне:

100 долларов США – 24,2527 гривны;

100 евро – 26,9363 гривен.

По сравнению с предыдущим банковским днем курс доллара вырос на 16 копеек. В свою очередь, евро вырос на три копейки.

Отметим, что эксперты все чаще прогнозируют грядущий обвал гривны. Причем говорят об этом уже не только экономисты. Так ранее мы писали о прогнозе для национальной валюты от астролога Влада Росса.

Он уверен, в первом полугодии гривна продолжит тенденцию, сложившуюся в конце 2019 года и будет укрепляться.

"Наша национальная валюта может укрепиться до 19 гривен за доллар, но с большей вероятностью курс будет на уровне 20-22 гривны за доллар. Ревальвации гривны будет способствовать и новый транш от МВФ (Украина его непременно получит), и запуск рынка земли (скорее всего, это случится к осени), и ряд других факторов", – говорит Влад Росс.

При этом он добавил, что большой риск падения гривны появится, когда разразится мировой финансовый кризис, то есть начиная с октября.

"После соединения Сатурна и Плутона в сентябре 2020 года, в октябре, может разразиться мировой финансовый кризис: Сатурн указывает на стагнацию и жесткие структуры, а Плутон – на мировые финансы. Плюс Меркурий будет ретроградным с 14 октября по 3 ноября, что также "подольет масла в огонь". В результате именно в этот момент грянет мировой кризис. А из-за него в Украине также начнутся разнообразные сложности и проблемы в экономике", – рассказал Росс.

По его словам, гривна обвалится в два раза.

Напомним, курс доллара снова удивит украинцев, прогнозы резко изменились.

Как сообщала Politeka, доллар и евро сорвались с цепи, курс валют резко изменился: НБУ раскрыл все карты.

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