Курс валют в Украине 17 января готовит радикальные изменения, гривна резко сдаст позиции

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз НБУ.

Сегодня украинцам за 100 долларов придется отдать 2409,23 гривны (+11,023 грн).

Аналогичным будет ситуация и с евро - за 100 купюр придется отдать 2690,03 гривны (+17,34 гривны).

Уточним, что это уже второй день к ряду, когда НБУ повышает стоимость валюты.

Как сообщалось ранее, гривна продолжит радовать украинцев стабильстью в первой половине 2020 года, но потом ее ждет обвал.

Такой прогноз озвучил астролог Влад Росс.

Он уверен, в первом полугодии гривна продолжит тенденцию, сложившуюся в конце 2019 года и будет укрепляться.

"Наша национальная валюта может укрепиться до 19 гривен за доллар, но с большей вероятностью курс будет на уровне 20-22 гривны за доллар. Ревальвации гривны будет способствовать и новый транш от МВФ (Украина его непременно получит), и запуск рынка земли (скорее всего, это случится к осени), и ряд других факторов", – говорит Влад Росс.

При этом он добавил, что большой риск падения гривны появится, когда разразится мировой финансовый кризис, то есть начиная с октября.

"После соединения Сатурна и Плутона в сентябре 2020 года, в октябре, может разразиться мировой финансовый кризис: Сатурн указывает на стагнацию и жесткие структуры, а Плутон – на мировые финансы. Плюс Меркурий будет ретроградным с 14 октября по 3 ноября, что также "подольет масла в огонь". В результате именно в этот момент грянет мировой кризис. А из-за него в Украине также начнутся разнообразные сложности и проблемы в экономике", – рассказал Росс.

Напомним, курс доллара обвалится после Нового года: что ждет гривну.

Как сообщала Politeka, доллар и евро резко обвалились, украинцы бегут в обменники.

Также Politeka писала, что в обменниках происходит невероятное, курс валют побил все рекорды в Украине: доллар по 19.