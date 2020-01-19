Цены на ряд продуктов в 2020 году будут повышаться, в то время, как другие останутся на уровне 2019 года
Несмотря на критически низкие показатели цен в России и на рекордно высокие - в Украине, в перспективе цены на картофель должны будут вырасти к весне. Об этом свидетельствуют результаты опросов трейдеров.
Ко всему прочему, овощеводы прогнозируют рост цен на репчатый лук. Опрошенные считали, что они вырастут на 19% к марту текущего года.
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Около 14% участников опроса считают, что наибольшие перспективы роста цены в марте 2020 будут у капусты белокочанной.
Никто не верит, что свекла и морковь вырастут в цене. Среди опрошенных лишь 2% верят в то, что цены на свеклу будут расти, в то же самое время, в два раза больше людей среди трейдеров верят в рост цен на морковь.
На сегодняшний день сложилась такая ситуация, что больше всего на рынке Украины по сравнению с прошлым годом выросли цены именно на яблоки - аж до 83%.
Оптовые цены на картофель сейчас выше прошлогодних на 45%, а вот цены на лук снизились на 54%, на морковь - на 60%, на свеклу - на 57% и на капусту - на 44%.
Также ранее сообщалось, что в Украине может подорожать хлеб.
Подорожание будет в пределах более 7%, от нынешней стоимости и произойдет это, вероятно, в конце 2020 года. Об этом сообщил председатель Нацсовета экономического развития Алексей Дорошенко.
Ситуация сложилась из-за рекордного урожая зерновых и инфляцию:
"В этом году Украина собрала 74500000 тонн урожая. Но надеяться на то, что из-за этого подешевеют хлеб, мука и продуктовый магазин, не стоит", - пояснил он.
Напомним, эксперт рассказал, что будет с ценами на продукты в 2020: детали.
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