Цены на ряд продуктов в 2020 году будут повышаться, в то время, как другие останутся на уровне 2019 года

Несмотря на критически низкие показатели цен в России и на рекордно высокие - в Украине, в перспективе цены на картофель должны будут вырасти к весне. Об этом свидетельствуют результаты опросов трейдеров.

Ко всему прочему, овощеводы прогнозируют рост цен на репчатый лук. Опрошенные считали, что они вырастут на 19% к марту текущего года.

Около 14% участников опроса считают, что наибольшие перспективы роста цены в марте 2020 будут у капусты белокочанной.

Никто не верит, что свекла и морковь вырастут в цене. Среди опрошенных лишь 2% верят в то, что цены на свеклу будут расти, в то же самое время, в два раза больше людей среди трейдеров верят в рост цен на морковь.

На сегодняшний день сложилась такая ситуация, что больше всего на рынке Украины по сравнению с прошлым годом выросли цены именно на яблоки - аж до 83%.

Оптовые цены на картофель сейчас выше прошлогодних на 45%, а вот цены на лук снизились на 54%, на морковь - на 60%, на свеклу - на 57% и на капусту - на 44%.

Также ранее сообщалось, что в Украине может подорожать хлеб.