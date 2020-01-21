Курс валют в Украине 21 января готовит неприятный сюрприз, поскольку гривна резко сдаст позиции

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на данные Национального банка.

Так, за 100 долларов придется отдать 2432,57 гривен (+7 гривен). Похожая ситуация будет и с евро – за 100 купюр придется отдать 2695,65 (+2 гривны).

Как сообщалось ранее, Национальный банк ввел изменения относительно обмена валют в стране. Как сообщает пресс-служба НБУ, украинцам разрешили не расписываться в банковских квитанциях, которые выдают во время операций по обмену валют.

"Национальный банк привел нормативно-правовую базу в соответствие с Законом Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" в связи с изменениями, которые были внесены в него Законом Украины №128-IX и вступают в силу 19 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.

Так, при обмене валют отменили необходимость проставлять на расчетных документах РРО такие реквизиты, как подписи кассира и клиента, оттиск штампа.

Кроме того, Нацбанк разрешил банкам использовать новейшие программные кассовые аппараты при обмене валют. Во время таких операций будет создаваться электронный документ, который теперь приравнивается к обычной квитанции с подписью клиента.

Отметим, на 20 января 2020 года Нацбанк Украины установил официальный курс доллара на уровне 24,25 гривни за доллар - это 16 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Напомним, доллар взметнется вверх уже на этой неделе: аналитик рассказал, чего ждать.

Как сообщала Politeka, доллар и евро идут в атаку, гривне придется не сладко: курс валют удивит украинцев.

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