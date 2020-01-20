Национальный банк ввел изменения относительно обмена валют в стране

Как сообщает пресс-служба НБУ, украинцам разрешили не расписываться в банковских квитанциях, которые выдают во время операций по обмену валют.

"Национальный банк привел нормативно-правовую базу в соответствие с Законом Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" в связи с изменениями, которые были внесены в него Законом Украины №128-IX и вступают в силу 19 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.

обмен валют,

Так, при обмене валют отменили необходимость проставлять на расчетных документах РРО такие реквизиты, как подписи кассира и клиента, оттиск штампа.

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Кроме того, Нацбанк разрешил банкам использовать новейшие программные кассовые аппараты при обмене валют. Во время таких операций будет создаваться электронный документ, который теперь приравнивается к обычной квитанции с подписью клиента.

Отметим,  на 20 января 2020 года Нацбанк Украины установил официальный курс доллара на уровне 24,25 гривни за доллар - это 16 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Как свидетельствуют данные на сайте регулятора, курс доллара НБУ установлен на таком уровне: 24,2527 гривни за 1 доллар (+0,1604 грн). При этом курс доллара на 17 января составляет 24,0923 гривни за 1 доллар.

Ранее сообщалось, что курс доллара к гривне в Украине в течение недели, которая начинается 20 января, может вырасти.

Ожидается, что курс доллара на межбанке может составить около 24,5 грн, а наличный бакс в банках вероятно будет торговаться на уровне 24,3/24,6 гривны за один доллар.

доллар, гривна, курс валют

Стоит отметить, что эксперты все чаще прогнозируют, что национальную валюту Украины ждет обвал. Причем говорят об этом уже не только экономисты. Так ранее мы писали о прогнозе для гривны от астролога Влада Росса.

Согласно его прогнозу, большой риск падения гривны появится, когда разразится мировой финансовый кризис, то есть начиная с октября. Тогда курс может рухнуть до 40 гривен за доллар.

Напомним, доллар взметнется вверх уже на этой неделе: аналитик рассказал, чего ждать.

Как сообщала Politeka, доллар и евро идут в атаку, гривне придется не сладко: курс валют удивит украинцев.

Также Politeka писала, что доллар будет по 40: стало известно, когда рухнет гривна, украинцам советуют покупать валюту.