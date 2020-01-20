Национальный банк ввел изменения относительно обмена валют в стране

Как сообщает пресс-служба НБУ, украинцам разрешили не расписываться в банковских квитанциях, которые выдают во время операций по обмену валют.

"Национальный банк привел нормативно-правовую базу в соответствие с Законом Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" в связи с изменениями, которые были внесены в него Законом Украины №128-IX и вступают в силу 19 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.

Так, при обмене валют отменили необходимость проставлять на расчетных документах РРО такие реквизиты, как подписи кассира и клиента, оттиск штампа.

Кроме того, Нацбанк разрешил банкам использовать новейшие программные кассовые аппараты при обмене валют. Во время таких операций будет создаваться электронный документ, который теперь приравнивается к обычной квитанции с подписью клиента.

Отметим, на 20 января 2020 года Нацбанк Украины установил официальный курс доллара на уровне 24,25 гривни за доллар - это 16 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Как свидетельствуют данные на сайте регулятора, курс доллара НБУ установлен на таком уровне: 24,2527 гривни за 1 доллар (+0,1604 грн). При этом курс доллара на 17 января составляет 24,0923 гривни за 1 доллар.

Ранее сообщалось, что курс доллара к гривне в Украине в течение недели, которая начинается 20 января, может вырасти.

Ожидается, что курс доллара на межбанке может составить около 24,5 грн, а наличный бакс в банках вероятно будет торговаться на уровне 24,3/24,6 гривны за один доллар.

Стоит отметить, что эксперты все чаще прогнозируют, что национальную валюту Украины ждет обвал. Причем говорят об этом уже не только экономисты. Так ранее мы писали о прогнозе для гривны от астролога Влада Росса.

Согласно его прогнозу, большой риск падения гривны появится, когда разразится мировой финансовый кризис, то есть начиная с октября. Тогда курс может рухнуть до 40 гривен за доллар.

Напомним, доллар взметнется вверх уже на этой неделе: аналитик рассказал, чего ждать.

Как сообщала Politeka, доллар и евро идут в атаку, гривне придется не сладко: курс валют удивит украинцев.

Также Politeka писала, что доллар будет по 40: стало известно, когда рухнет гривна, украинцам советуют покупать валюту.